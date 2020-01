Conmebol le dice a la FBF que no intervendrá en sus líos internos

Un funcionario federativo confirmó que el máximo ente del fútbol sudamericano no se meterá en los problemas del fútbol nacional. Solo con diálogo habrá Consejo Superior

El diálogo es la única salida para que se destrabe el inicio de la temporada 2020 de la División Profesional. Un alto funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que la Conmebol dijo que no iba a intervenir en la solución de los problemas que frenan la aprobación de la convocatoria, reglamento y calendarios del Apertura y Clausura.

Con ello, la FBF solo tiene una salida para que haya quórum en el Consejo Superior de la División Profesional, que será mañana en el hotel Camino Real, de La Paz. El lunes pasado ya se postergó el Consejo Superior tras la no presencia de Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming, Royal Pari y Guabirá. En realidad, para llevarse a cabo el mismo se necesitaba la presencia de dos tercios (10 clubes) de los 14 clubes de la División Profesional. La protesta del bloque de seis es porque consideran antirreglamentario el descenso directo de Destroyers.

Por ese motivo, César Salinas, titular de la FBF, había afirmado que iba a mandar una carta a la Conmebol para pedirle su aval y así aprobar el calendario con los clubes que asistan al Consejo Superior de mañana. Luego agregó que equipo que no se presente a los partidos del torneo Apertura perderá la categoría pues recibirá walkover. Ello incluso provocó que su desafío reciba respuestas contundentes, como la frase de Sergio Romero, vicepresidente de Oriente, que en sus redes sociales le respondió: “Que se anime a desafiliar a mi club”.

Salinas queda frenado en su intento de aprobar un Consejo Superior sin la presencia de dos tercios de los clubes por el artículo 33, inciso 4, del Reglamento del Estatuto de la federación que dice: El quórum reglamentario para la verificación de las reuniones del consejo de la División Profesional se constituirá con la asistencia de los 2/3 de los clubes. En caso de que no exista el quórun reglamentario, el comité ejecutivo convocará a una nueva reunión en un plazo no mayor a los siete días. El Reglamento del Estatuto fue aprobado en el último congreso federativo, realizado en Tarija y que fue conducido por Salinas.

Reunión clave

Para que el Consejo Superior, de mañana, no se frene nuevamente, hay la intención de llevar a cabo una reunión de presidentes de clubes. “Si en la reunión previa hay acuerdos, Wilstermann se presentará al Consejo Superior”, sostuvo el vicepresidente aviador, Renán Quiroga.

Fabol amenaza con no comenzar el Apertura si no están los 14 clubes

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) está preocupado porque sus afiliados pueden quedarse sin trabajo si es que se cumple lo que dijo el titular federativo, César Salinas, que si no se presentan los equipos a la primera fecha del Apertura (19 de enero) recibirán walkover.

Por ello es que David Paniagua, secretario general de Fabol, afirmó que, si no comienzan el torneo los 14, el Apertura se frenará. “Si no están todos no se arranca la temporada”, sostuvo el representante de los futbolistas. También, Paniagua, alertó de la posibilidad de que el fútbol boliviano sea sancionado por los problemas constantes que se dan, y que para solucionarlos se recurre a la Conmebol. “La Conmebol debe estar podrida ya de conocer tantas irregularidades, y que acá no son capaces de resolverlas”, sostuvo.

Si se cumple la amenaza de Fabol se podría dar una segunda postergación del inicio del Apertura. La primera fecha de comienzo era el 12 de este mes, para luego cambiar al 19.

Los insultos no se detienen

Ángelo Pórcel, vocero de la FBF, apuntó a Juan Jordán, titular de Blooming: “Está siendo procesado por una serie de delitos económicos en la CNS (Caja Nacional de Salud). Juan Jordán busca hacer ver que hay un clima dictatorial (en la FBF)”.

Jordán respondió: “Este es un tema personal, ¿qué tiene que ver eso con Blooming? Se agarran de cualquier cosa para tapar sus picardías. Hace un mes, Bolivia se unió para sacar a un tirano. Ahora, se unirá para sacar a otro tirano”.

Las cifras

16: Aumentar de 14 a 16 equipos, es una de las salidas a este enfrentamiento. Destroyers y Sport Boys seguirían en primera y la temporada 2019 quedaría sin descenso.

19: En esta fecha de enero debe iniciarse el Apertura. Si se posterga su comienzo para una semana después, ya no habría espacio para disputar todas las fechas los fines de semana.