Copa pide reflexión a sectores que anunciaron movilizaciones

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, este lunes pidió a los sectores sociales reflexionar y evitar un escenario de violencia, tras el anuncio de movilizaciones a partir del 22 de enero por parte de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Estamos tratando de superar esa situación tan difícil. Pero también depende de nosotros, de los actores políticos, deponer posiciones, de un extremo al otro para que esto no pueda ir más lejos. Nosotros llamamos a la reflexión a todos esos sectores, porque es nuestro país el que no puede sufrir más violencia. Es nuestro pueblo el que no tiene que sufrir”, sostuvo Copa.

La presidenta del Senado dijo que son preocupantes los anuncios de movilizaciones. “Pero también hay que entender a un sector que también ha sido fuertemente golpeado, que es el Chapare, donde también han existido muertos y también ha habido persecución de sus dirigentes”, acotó.

El día de ayer, el vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, anunció que la resistencia pacífica termina el 22 de enero, por lo que a partir de esa fecha se tomaran medidas. Las mismas serán definidas por el Pacto de Unidad que se desarrollará el sábado 11 de enero en el departamento de Oruro.

“No estamos con las manos para abajo, sino que estamos en un momento de resistencia pacífica contra el fascismo. El 22 de enero termina, de acuerdo con nuestra Constitución, la gestión de gobierno de cinco años, se tomarán algunas medidas, ¿cuáles?, con seguridad a partir del 11 de enero, tras la reunión del Pacto de Unidad, vamos a dar el rumbo o el camino a seguir”, señaló Rodríguez. /Urgente

