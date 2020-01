Cuba celebra 61 años de Revolución liderada por Fidel Castro

El país caribeño organizó numerosos conciertos animados por populares orquestas, grupos musicales y artistas, además de las tradicionales cantatas infantiles.

Cuba inició este miércoles (01.01.2020) las celebraciones conmemorativas al 61 aniversario de la revolución, que llegó al poder en igual fecha de 1959 liderada por Fidel Castro, en medio de tensiones reforzadas con Estados Unidos y de una batalla por reflotar su débil y dañada economía.

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, afirmó que los cubanos son «vencedores del imposible» y consideró que 2020 «es un buen momento para proponernos otro año de excepcionalidad positiva», en un mensaje publicado este jueves en su cuenta de Twitter.

En sus última intervención de 2019 ante el Parlamento, Díaz-Canel insistió en sus llamadas a la unidad popular para «enfrentar» la batalla económica, así como el recrudecimiento de las sanciones impuestas por el Gobierno de EE.UU. a sectores estratégicos de la isla como el turismo, la energía y los servicios profesionales.

We cubans are winners of the impossible. And this is the right time for us to set out for another exceptionally positive year. #VamosPorMás #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/w6hPfza2Oy

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 1, 2020