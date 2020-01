El periodista Jimmy Iturri se encuentra en Argentina.Foto Oxígeno



El periodista Jaime Iturri Salmón pidió hoy a Abdallah Daher, expropietario de Periodistas Asociados Televisión (PAT), pruebas de sus acusaciones de extorsión en contra de su persona. “Supongo, y lo pongo en condicional, que el señor Daher entregó esas acciones para que la renta no le caiga y no vaya preso por deudas muy gigantescas”, agregó.

En una entrevista con RimayPampa, afirmó que compró el 57 % y fracción de las acciones de ATB, pero no quiso revelar el monto que pagó por ese porcentaje.

En los últimos días, Daher y Sergio Weise declararon ante la Fiscalía que Iturri fue parte del equipo de negociadores del anterior gobierno (MAS) que terminó apropiándose de PAT sin pagar un solo centavo.

¿Por qué se fue de Bolivia?

En principio salí de Bolivia por un tema médico. Necesito chequeos médicos para la enfermedad de cáncer a la vejiga que padezco. El anterior tratamiento me lo hice en Rio de Janeiro y ahora vi las posibilidades de que este tratamiento me lo realizara también aquí en Buenos Aires (Argentina).

Usted está siendo investigado en Bolivia por los supuestos delitos de extorsión, estafa, legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, ¿volverá al país a defenderse?

No sé. Si las investigaciones se hacen en derecho, verán que nada de esto es cierto. Nadie puede acusar a una persona sin que presente pruebas. Nunca he extorsionado a nadie. No tengo una sola acción de PAT y, por tanto, no intervine ni en su venta ni en su compra, nada de eso. Así que, bueno, el señor Daher, el señor Weise, que dicen que yo me habría reunido con ellos para extorsionarlos, deben presentar las pruebas de que así fue.

Según Abdallah Daher, usted se identificó como portavoz del gobierno, ¿quién le encargó negociar la compra de PAT?

¡¿Cómo van a encargar la compra de PAT?! ¡¿Cómo voy a ser portavoz del gobierno si yo no tenía ningún cargo en el gobierno?! Nunca fui militante del MAS, otra cosa es que, por supuesto, haya tenido acercamientos políticos, simpatías. Siempre fui un hombre de izquierda, pero el señor Daher miente y debe probar. ¡A ver que pruebe que yo fui portavoz del gobierno!

La historia de PAT es la inversa. El señor Weise vino, primero a La Paz, a mi oficina. Luego, cuando hicimos un viaje, conjuntamente, con otros medios para tener una medición de raiting en Ibope (media), nos vimos. Como estábamos juntos, fuimos a cenar al palacio de las papas fritas, me acuerdo bien. En ambos casos, (Weise) quería que se compre, que yo comprara o mi grupo comprara PAT porque tenían descomunales deudas de impuestos.

Recuerdo un dato nada más. Solamente del 2009 debían 39 millones o algo así en impuestos declarados y no pagados. Eso estaba firmado por el señor Weise y también, por supuesto, por el dueño. Entonces, tenían miedo que en cualquier momento impuestos les caiga y tengan repercusiones.

Ellos querían deshacerse de ese canal por las grandes deudas que tenían, además de impuestos, con Entel. Eran uno de los cinco mayores deudores de la empresa telefónica. Todo eso es comprobable, ¡pero de ahí a que yo haya querido participar en la negociación o haya hecho algo, eso es absolutamente falso.

Algo más, ellos pedían que quien se hiciera cargo de PAT, se hiciera cargo de su pasivo. Yo explique que ni nos interesaba eso como negocio, ni tampoco, y eso es muy importante, yo podía comprar acción alguna en PAT, pues, la ley boliviana es taxativa: no se puede tener dos frecuencias en la misma zona. Yo ya tenía las de ATB.

Daher declaró ante la Fiscalía que usted participó en todas las reuniones de “transferencia forzada” del canal, ¿cuánto (monto de dinero) ofrecieron por PAT?

¡Nunca participe en ninguna reunión de “compra forzada”, nunca! Sí me reuní con ellos (Daher y Weise) para saber cuál era su posición y para ver eso, pero después nunca ofrecí un peso, sino me hubiera comprado, estaría con las acciones a mi nombre o alguien de mi familia, pero nunca he participado en la compra.

No tengo nada que ver con esa compra. Si el señor Daher dice eso, lo vuelvo a repetir una vez más, tiene que probarlo, no es cuestión tampoco de faltar a la honra. Esto seguramente va a derivar también en un juicio por daños a la imagen porque él tiene que probar que yo lo he extorsionado.

¿Quién es José Luis Valencia que, según Daher, nunca participó en una reunión de negociación, sólo firmó el documento de transferencia como nuevo dueño?

A José Luis Valencia lo conocí después de que se hiciera la transferencia, y entiendo que él es un abogado, pero yo no participé en reuniones de “transferencia forzada”, vuelvo a eso porque estamos repitiendo y repitiendo una vez más este tema. En las reuniones que hubo, estuvo el señor Daher en una oportunidad; con el señor Weise sí me reuní más veces.

¿A quién representó José Luis Valencia: al Vicepresidente, al empresario paraguayo venezolano Carlos Gill o a otra persona del Movimiento al Socialismo?

No tengo la menor idea. No lo conocía antes, después sí lo conocí, hemos hecho una alianza con PAT para algunas cosas. Por ejemplo, para transmitir el carnavalero, para comprar contenidos conjuntos, para poder hacer, de alguna manera, lo que también hicieron en su momento Red Uno y Unitel, por ejemplo, transmitir juntos el mundial.

Hicimos alianzas estratégicas para poder competir con los otros canales, pero puedo decir, claramente, que no sé nada de José Luis en el sentido de que él haya tenido reuniones, representar a alguien, para nada. A mí, por supuesto, que no me ha representado.

Sergio Weise declaró ante la Fiscalía que entre agosto y septiembre de 2012, hubo una reunión en un hotel de Santa Cruz, entre su persona, Daher, Álvaro García Linera y usted. En la reunión, según Weise, García avaló la transferencia de PAT, ¿por qué avaló las negociaciones y la transferencia? ¿Lo avaló en su condición de empresario o de vicepresidente?

Jajaja, ya, a ver por favor. ¡Nunca se avaló ni negociación alguna porque no hubo negociación alguna! Evidentemente, a pedido del señor Daher y del señor Weise, se hizo una reunión con el señor (ex)vicepresidente para que ellos expusieran su caso de deudas muy grandes a las empresas estatales, a Entel, sobre todo, y también a Impuestos. Pero, en ningún momento, se habló de negociación alguna. En ningún momento, se habló de transferencia alguna.

Es más, Álvaro (García) ponderó que hubiera empresarios y dijo que siempre iba a apoyar la empresa. Recuerdo que la reunión terminó cuando el señor Daher invitó al que era por entonces Vicepresidente del Estado Plurinacional a un asado en su casa, que ni sé si se ha concretado. Fue una reunión muy breve y nunca hubo un aval en mi presencia, por lo menos nunca se habló de esta negociación.

¿Conoce a Alondra Janeth Machicado Ibáñez y Juan Carlos Tórrez Encinas, propietarios actuales de PAT?

No conozco a ninguno de los dos.

Sergio Weise declaró que usted y Marcelo Hurtado presionaron y chantajearon al empresario Abdallah Daher para asegurar la transferencia de PAT, usted respondió que jamás extorsionó a nadie y que Weise lo buscó en La Paz para ofrecerle el canal, si fue así, ¿cuánto costó la compra de PAT?

Vuelvo a repetir. A mí, cuando se ofreció, me dijeron que lo tenía que hacerse era hacerse cargo del pasivo y negociar con Impuestos Internos para que hubiera posibilidades de que esa deuda se fuera pagando, nada más.

No se habló en ningún momento de dinero, pero tampoco negocie ni pregunté, ni dije nada, no tengo la menor idea. Si los actuales dueños de PAT han pagado o no han pagado, no lo sé, pues, como digo no he intervenido en negociación alguna para la compra de PAT.

Celebraría mucho también que se haga una exhaustiva investigación en Impuestos sobre las deudas de PAT durante los periodos anteriores y el periodo del señor Daher para ver cuál era la situación impositiva de ese canal para ver si lo que estoy diciendo es cierto o no.

¿En alguna reunión ofrecieron algún monto económico o fijaron el precio de compra venta?

Por supuesto que no. Si no podíamos comprar, ¿cómo vamos a ofrecer algo? No hubo negociación alguna para que yo comprara PAT.

Si no hubo negociación, ¿cómo se explica que Daher haya dejado de ser dueño y PAT tenga otro propietario?

Quizás esa pregunta tengas que trasladar al señor José Luis Valencia, ¿verdad? Por supuesto que debió haber pues negociación con los actuales dueños, claro. Yo lo que estoy diciendo: no hubo negociación de mi parte, yo no ofrecí, no podía comprar PAT. No ofrecí ni intervine ni mucho menos extorsioné a nadie para que vendieran ese canal, pues, la ley me prohibía comprarlo.

En cuanto a la explicación, supongo, y lo pongo en condicional, que el señor Daher entregó esas acciones para que la renta no le caiga y no vaya preso por deudas muy gigantescas. Al igual que había pasado con Aerosur con gigantescas deudas que se tenía con el fisco.

Daher declaró que no recibió ni un centavo, ¿por qué no cumplieron los compradores el contrato que establecía cuatro cuotas de 500 mil dólares?

¡¿Por qué me preguntas a mí si yo nunca acordé nada?! Todo da vueltas, Chino (Andrés Gómez), bajo la suposición de que dice Daher y lo que dice el Señor Weise es cierto. Durante 11 preguntas he estado negando eso y me sigues preguntando a mí como si yo hubiera participado en esas reuniones o en esa negociación. Pregúntale pues al señor Valencia, él sabra explicar por qué se hizo o no se hizo.

Daher declaró que Usted, Hurtado y Luis Nolberto Clavijo lo amenazaron con detener a su hijo y con involucrarlo en el caso terrorismo para lograr su propósito de la “transferencia forzada” de PAT, ¿era necesaria una amenaza de este calibre?

A ver, por favor, yo soy un periodista, ¡¿cómo puedo mandar a detener a alguien?! Jamás he dicho cosa por el estilo y ni siquiera conozco el caso del señor ni tengo la menor idea de eso. ¿Por qué Daher me mete en el asunto? Tengo la impresión, lo vuelvo a poner en condicional, de que es para dañar a quien todos saben es amigo mío, Alvaro García Linera.

Detrás de esto hay un interés político para intentar hacer un juicio contra él, esa es la impresión, porque después yo no tengo nada que ver en el asunto y nunca en mi vida he proferido amenaza alguna. Vuelvo a repetir. Ya que creen en la versión de Daher, sería bueno pedirle a Daher que presente las pruebas de que fue así, ¿verdad?

¿Conoce a los socios de Comercializadora del Sur?

Dame nombres para saber quiénes son.

Hasta ahora, sólo revelaron el nombre de Valencia.

Repito. Sí, a José Luis Valencia lo conocí tiempo después de que compró PAT. Nos reunimos con él para la alianza que hemos hablado. Después, no tengo la menor idea. Si no me das nombres, difícilmente puedo acordarme.

Ni siquiera sé qué es comercializadora del sur o lo que tú digas, yo solamente conocía a Valencia, dueño de Pat, nada más.

Usted acaba de decir que no podía comprar PAT porque la legislación boliviana prohíbe tener dos frecuencias, ¿es usted el propietario de ATB?

De una parte de las acciones.

¿De qué porcentaje de las acciones y cuánto pagó por ellas?

Esto es público y está en Fundempresa. Del 57 % y fracción. Compramos las acciones al grupo Akaichi que a su vez las compró del grupo español Prisa. Todo eso se hizo en Barcelona (España) y los vendedores exigieron cláusula de confidencialidad sobre el monto.

¿Cuánto pagó por esas acciones?

Hay cláusula de confidencialidad. ¿Qué quiere decir cláusula de confidencialidad? Que ese dato no se puede revelar a menos de que quiera yo un lio judicial con los dueños de Akaichi.

Esos temas no son de discusión pública, ¿verdad? Sí se han presentado esos papeles en Fundempresa y bueno, ahí está, tenemos las acciones. Por supuesto, ni el grupo Akaichi ni el grupo Prisa han dicho jamás que se les obligó a vender. Así que ahí no hay controversia, no hay problema.

¿Se puede conocer el origen del dinero? ¿ahorros suyos o préstamo?

Una parte: ahorros; otra: dinero que generó la propia empresa

¿Dinero generado por la propia empresa? Es decir, ¿pagó después de haber firmado la transferencia?

Se pagó en cuotas

Según datos recientemente publicados, PAT y ATB fueron los medios que recibieron más publicidad y propaganda estatal durante la gestión del expresidente Evo morales, ¿por qué?

Esa pregunta tienes que hacerla a los ministros de Comunicación. Yo no defino la pauta estatal, ¿verdad? Yo recibo. ¿Por qué el cliente pone en ATB? ¡Ah bueno! Pregúntale al cliente.

Entre las acusaciones que pesan contra usted en la Fiscalía, está la figura de ganancias ilícitas, ¿desvió en algún momento fondos en beneficio propio?

Nunca. Si no ya hubieran presentado pruebas la UIF. Todos mis ingresos y egresos están bancarizados

¿Cuánto recibía ATB, en promedio, cada mes por concepto de publicidad y propaganda estatal, en los últimos tres años?

Yo fui Director de Contenidos, no encargado de comercial. Esa pregunta puedas hacerla, sin embargo, a la actual Ministra, ella debe tener el dato

¿Acaso no recibía reportes del área comercial por los ingresos en su condición de accionista mayoritario de ATB?

¿Y crees que tengo tanta memoria? Tú me hablas de los últimos tres años y ni siquiera me acuerdo cuánto recibíamos al año. Lo siento, los números no son mi especialidad. Claro, esos datos existen, pero no los tengo en Buenos Aires.

