Dirigente del MTS se rebela contra Patzi: «Lo amo, pero no es político»

Nilton Condori, dirigente del Movimiento Tercer Sistema (MTS), se rebeló contra Félix Patzi por su decisión de postular a la Presidencia este 2020. Sostuvo que el partido se volvió en un “clan familiar” y que su líder se ha convertido en un “dictador”.

“Yo lo amo. Lo quiero. Es mi maestro y seguirá siendo mi maestro, pero no me gusta que me diga ‘elemento marginal’ (…) Al Félix Patzi yo le deseo que le vaya bien en su campo académico y en su campo tal vez científico escrito, pero no es político, y esto lo digo con mucho cariño”, manifestó Condori.

La polémica entre ambos surgió porque Condori expresó su rechazo a que Patzi sea candidato presidencial en 2020, tomando en cuenta los resultados que obtuvo el partido en las elecciones de 2019. Sin embargo, el Gobernador ratificó su postulación y descalificó a Condori, llamándolo marginal y que se está yendo al MAS.

Nilton Condori aseveró que ha acompañado a Patzi por 10 años y que trabajó para el establecimiento del MTS y su estructura. Aseveró, sin embargo que ahora el partido se ha convertido en un “clan familiar” por la influencia de la esposa del Gobernador.

“Nunca nosotros habíamos pensado que el Movimiento Tercer Sistema puede degenerar al clan familiar, hemos construido el partido diciendo que es del pueblo pero nada, su esposa del Felix Patzi es delegada ante el Tribunal Electoral como titular y eso es no es del pueblo”, manifestó.

Denunció que, además de ser delegada del partido, la esposa de Patzi decidió a dedo las listas para las elecciones del 2019.

Sostuvo también que Patzi ha demostrado actitudes dictatoriales debido a que ejerce como líder nacional del partido sin el aval de un ampliado, pero también ha alejado del partido a otros potenciales liderazgos como Ricardo Mamani o Beatriz Zegarrundo.

“Con esa versión de tosquedad, agresividad, autoritarismo, yo pensaba por lo menos que los dictadores se han ido, pero se había quedado sigue el Félix Patzi”, agregó.

Señaló que Patzi no se inscribirá como candidato para este 2020, debido a que no está en condiciones el partido de enfrentar un proceso nacional, porque además existen resentimientos por las decisiones del pasado 2019.

“Se acordarán de mí, el 3 de febrero (día de las inscripciones) no va a estar en la lista (Patzi)”, recalcó.

Condori aseveró que ahora él asumirá la conducción del partido y que aplicará las teorías desarrolladas para el Tercer Sistema. Dijo que no es malagradecido con Patzi y que reconoce sus enseñanzas.

Anunció que realizará un ampliado nacional del partido para decidir los lineamientos.

Fuente: erbol.com.bo