Dirigentes no se pusieron de acuerdo y la crisis del fútbol boliviano se complica

Un grupo de ocho dirigentes oficialistas se presentó para sesionar en Consejo Superior, pero otros seis se retiraron dejando sin quórum la reunión en La Paz. La FBF anunció que este viernes se cumplirá con los que asistan.

Después de un día fallido por instalar el Consejo Superior de la División Profesional la crisis entre los 14 clubes se acrecentó. Los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) apoyados por representantes de San José, The Strongest, Always Ready, Aurora, Municipal Vinto, Nacional Potosí, Real Potosí y Real Santa Cruz no pudieron convencer a los opositores este jueves en La Paz.

Fue una jornada agitada para los dirigentes en la sede de Gobierno, que entre los puntos importantes a tratar era el calendario de la temporada 2020; sin embargo, los líderes de Blooming, Oriente Petrolero, Royal Pari, Bolívar, Guabirá y Wilstermann no ingresaron al salón de reuniones en un hotel de La Paz dejando sin dos tercios como establece la norma de la FBF para llevar a cabo el Consejo Superior.

La molestia de los opositores fue con el presidente de la FBF, César Salinas, que según ellos se comprometió a dialogar con el grupo antes de instalarse la importante reunión. «Anoche quedamos en reunirnos previo al consejo, pero hoy en la mañana nos comentaron que la cita no iba y así no podemos asistir a la reunión», mencionó Juan Jordán, presidente del club Blooming.

Por su parte, Guido Loayza, critico que Salinas no quiera dialogar con sus afiliados. «Se niega a juntarse con nosotros y para mejorar la relación es primordial dialogar. No me asusta las amenazas de amedrentamiento», añadió el representante de Bolívar.

Pasado el mediodía los ocho clubes que estaban en sala emitieron un comunicado en el que pedían instalar la reunión por simple mayoría y no con los dos tercios que norma el reglamento. Inmediatamente se informó de un acercamiento y de una reunión en oficinas de la Federación entre las partes, pero los clubes cruceños decidieron volver a su distrito y sólo enviaron a Renán Quiroga de Wilstermann a la cita, informó Página Siete.

Se conoce que este viernes a partir de las 9:00 volverán a intentar reunirse en el hotel Camino Real, de la zona de Calacoto (La Paz). De no asistir el bloque opositor, según los oficialistas, aprobarán el calendario 2020.