El ardiente regreso de «La Doña»: Aracely Arámbula protagonizó una sensual escena sin usar doble

“Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir. Cuando se hizo La doña (2016) pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía exclusividad. Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo, desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre. Telemundo lo sabía”, explicó al diario La Opinión.