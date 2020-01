El consejo debe aprobar el acuerdo y el fixture

miércoles, 15 de enero de 2020 · 00:00

Si el consejo de la División Profesional, mañana en La Paz, acepta el acuerdo al que se llegó ayer en Cochabamba, entonces el siguiente punto a tratar será el fixture del torneo Apertura, que se espera pueda iniciar este domingo 19, como estaba acordado.

Juan Jordán, presidente de Blooming, aseguró que si se quiere jugar el sábado a las 16:00, entonces mañana máximo a esa hora se debe aprobar el fixture del certamen.

Entre tanto, Adrián Monje, director de competiciones de la federación, explicó que se buscará solucionar los huecos que se tuvo en el 2019 en el reglamento, para no volver a sufrir estos problemas.

Puso como ejemplo el caso de Sport Boys, ya que el reglamento dice que un club que no se presenta a jugar un partido es excluido, pero no señala que será el equipo que descienda de manera directa, motivo por el que se generó el problema con Sport Boys y Destroyers. “Para no entrar en estas contradicciones se van a aclarar algunos puntos”, dijo Monje.