El descenso de Destroyers fue la clave para el acuerdo

El descenso de manera directa de Destroyers fue el acuerdo que al parecer otorgará una solución para que el balón pueda empezar a rodar en el torneo Apertura, pese a que existen diferentes versiones del referido convenio.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, no quiso brindar mayores detalles sobre el acuerdo al que se llegó ayer en la reunión con los seis clubes disidentes (Bolívar, Wilstermann, Blooming, Oriente, Royal Pari y Guabirá), porque éste aún debe ser refrendado por el Consejo de la División Profesional, previsto para mañana en La Paz.

“Hemos llegado a acuerdo que lo vamos a poner en consideración en el Consejo de la División Profesional el próximo jueves (por mañana). En el tema del fútbol, vamos a ver si arranca el domingo o máximo el próximo miércoles”, dijo Salinas.

Quien sí habló sobre este acuerdo fue Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, que aseguró que se decidió que Destroyers descienda de manera directa y que jugará a fines de esta temporada el ascenso indirecto.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Este año, Destroyers no estará en el fútbol profesional, pero al año entra directamente. Han llegado a un acuerdo, que no era lo que esperaba el club Destroyers, pero se lo hizo por la unidad del fútbol”, aseguró Blanco.

Entre tanto, el presidente del club Destroyers, Carlos Blanco, en Santa Cruz, aseguró a los medios que aceptaron el acuerdo, por el bien del fútbol.

“El acuerdo es que el próximo año Destroyers suba ‘directamente’ a la División Profesional, nada de jugar el indirecto”, dijo Carlos Blanco.

El dirigente de Destroyers aseguró: “No puedo ser intransigente en mi postura, por eso también tuve que pensar en la situación de los clubes que me estaban apoyando. Espero que la hinchada me comprenda”, aseguró.

Sin embargo, las versiones de los dirigentes de Wilstermann y Bolívar señalan que Destroyers jugará la Copa Simón Bolívar este año.

Carlos Blanco también confirmó la versión del presidente de la FBF, César Salinas, quien aseguró que Destroyers y Bolívar levantarían sus demandas.

“El derecho lo tengo yo como Destroyers deportivamente, pero por el bien del fútbol vamos a acatar el descenso e incluso voy a retirar la demanda ante el TAS, porque sería terrible que haya un fallo en contra de la Federación. Con esto queremos demostrar que nuestro club volvió al fútbol profesional no a destruir”, sostuvo Blanco.

“Se ha llegado a un acuerdo en el que Destroyers va a levantar la demanda ante el TAS, igual Bolívar tiene que levantar la demanda contra Aurora, para que no tengamos ningún probable fallo de un tribunal que pueda alterar el curso normal del campeonato que queremos empezar lo más antes posible”, dijo Salinas al finalizar la reunión.

Sin embargo, si bien Destroyers confirmó que levantarán la demanda, desde el club paceño se conoció que no habría aceptado retirar la demanda contra Aurora.

Esto podría trabar el principio de acuerdo entre la federación y los seis clubes disidentes, y no permitiría que el fútbol vuelva lo más antes posible.

PRETENDEN INICIAR EL TORNEO ESTE 19

Si el Consejo de la División Profesional mañana en La Paz acepta el acuerdo al que se llegó ayer en Cochabamba, entonces el siguiente punto a tratar será el fixture del torneo Apertura, que se espera pueda iniciar este domingo 19 de enero.

Juan Jordán, presidente de Blooming, aseguró que si se quiere jugar el sábado a las 16:00, entonces mañana máximo a esa hora se debe aprobar el fixture.

Entre tanto, Adrián Monje, director de competiciones de la FBF, explicó que se buscará solucionar los huecos que se tuvieron en 2019 en el reglamento para no volver a sufrir estos problemas. Puso como ejemplo el caso de Sport Boys, ya que el reglamento dice que un club que no se presenta a jugar un partido es excluido, pero no señala que será el equipo que descienda de manera directa, motivo por el que se generó el problema con Sport Boys y Destroyers. “Para no entrar en estas contradicciones, se van a aclarar algunos puntos”, dijo Monje.