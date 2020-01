El ministro Núñez alista su renuncia y asegura que no será candidato

Video-Unitel

El titular de la Presidencia recordó que todos los ministros tienen derecho a ser candidatos. Dijo que si bien la decisión de Jeanine Áñez incomodó a sectores políticos, agradó a gran parte de la población.

No se postulará como senador, ni como diputado, ni como asambleísta departamental. Así lo hizo saber este lunes el todavía ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien anticipó que en las próximas horas presentará su carta de renuncia, tal como lo solicitó este domingo la presidenta Jeanine Áñez.

“Voy a presentar mi carta poniendo mi cargo a disposición, será la Presidenta la que determine si me va a ratificar, si no voy a apoyarla desde el lugar que me encuentre, pero no tengo intención de postularme a ningún cargo como asambleísta nacional o departamental”, sostuvo al ser consultado sobre su futuro político en el programa La Revista.

La autoridad comenzó aclarando que todos los actuales ministros tienen el derecho a ser candidatos y que por eso fue “importante» que la Presidenta pida la renuncia de su gabinete. “Si tenemos algunas aspiraciones no volveremos al gabinete y si nos ratifica obviamente vamos a estar colaborando en este nuevo proceso”, explicó.

Consultado sobre las reacciones negativas que generó la postulación de Áñez en las próximas elecciones generales, dijo que si bien incomodó a algunos actores políticos, al pueblo le agradó su decisión.

“Yeanine Áñez es una persona que ha asumido la Presidencia del país en momento muy difíciles, cuando el país se incendiaba por conflictos sociales y políticos, y fue la mujer capaz de controlar y bajar todos esos actos, es una mujer que ha demostrado que es capaz y es la mujer que nos puede unir a todos los bolivianos”, arguyó.

En lo que respecta a las críticas a Áñez por llevar adelante su campaña estando en función de Gobierno, Núñez aclaró que separarán la gestión del trabajo electoral que hagan y anticipó que convocarán a todos los partidos para hablar de este tema, para que todos tengan las mismas condiciones en esta carrera electoral.

También reveló que existen algunos ministros que no estuvieron de acuerdo con este aspecto. “Queremos separar la gestión pública de la campaña electoral y hay ministros que no están de acuerdo (…) quienes presenten su renuncia y la Presidenta no los ratifique ahí el pueblo boliviano va a saber quiénes no están entendiendo esto”, dijo.

Respecto a las acciones que tomarán para separar la gestión de la campaña, Núñez dijo: “Durante la campaña la Presidenta, por ejemplo, no va utilizar el avión presidencial en los actos electorales cuando vaya a visitar alguna una población, ella no va a utilizar los recursos del Estado para la campaña y no se van a transmitir actos electorales de la Presidenta”, finalizó. (27-01-20)

