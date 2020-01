Esposa del chofer de PAT: El ejecutivo del canal nos obligó a firmar los papeles de compra

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, informó que este viernes se aprehendió al chofer de la red televisiva PAT y a su esposa quienes han sido imputados en el caso de la venta “irregular” de la empresa de medios. La mujer, Alondra Janeth M.I. manifestó que fueron obligados por el ejecutivo del canal José Luis Valencia a firmar los papeles en los que figuran como accionistas mayoritarios de la compañía.

“Nos ha llevado a una notaría su secretaria y nunca hemos sabido de que se trataba esos papeles. Yo no quiero que la sociedad me juzgue. Me ha llevado y me ha dicho firme en la notaría que está en el edificio Cristal, piso 8 ( ). Nunca me dio ese documento, ignoro que dice ese documento”, dijo la mujer visiblemente consternada a los medios en inmediaciones de la Felcc.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La mujer dedicada a la panadería manifestó que ignoraba lo que estaba firmando hace dos años y que fue Valencia quien los obligó a hacer efectivo el trámite bajo amenaza de despedir a su esposo Juan Carlos T.E. Aseguró en declaraciones a los periodistas que se enteró por los medios de comunicación que era dueña de la empresa ITACA S.R.L., pero que su esposo es un “simple chofer” que gana 2.100 bolivianos y que ella tiene deudas en el banco.

Más temprano, Rojas informó que se procedió a la aprehensión de ambas personas, quienes de acuerdo con la investigación son accionistas del cien por cien de la empresa PAT. De momento, han sido imputadas por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y extorsión.

El Director de la Felcc recordó que las investigaciones se realizaros a partir de la denuncia de la senadora Carmen Eva Gonzales en contra del empresario Carlos Gill y el gerente de ATB, Marcelo Hurtado, por ilegal adquisición de PAT.

Según la investigación, Juan Carlos T.E., chofer de PAT, tenía 70% de las acciones, y Alondra, comerciante de venta de pan en el cruce de villas, poseía 30% de las acciones de la televisora, según informó ABI.

Rojas agregó que la investigación definirá si efectivamente existía la solvencia económica y el suficiente sustento como para mostrarse como accionistas o propietarios de ese canal de televisión.

Fuente: paginasiete.bo