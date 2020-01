Evo a la oposición: «Ahora temen que me postulen como diputado o senador»

El expresidente Evo Morales, dijo a través de su cuenta de Twitter, que la oposición le por su posible postulación para las próximas elecciones del 3 de mayo.

«Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán«, indicó en su cuenta.

Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 31, 2020

Morales otorgó un poder especial a su abogado, el exviceministro Wilfredo Chávez, para que tramite la postulación del exmandatario para los próximos comicios. La noticia de la postulación de Morales desató una serie de críticas por parte de la oposición.

El Comité de Defensa de la Democracia rechazó este accionar y aseveró que el exjefe de Estado no cumple requisitos y solo busca desequilibar el país.

El exdefensor del pueblo y miembro del Conade, Waldo Albarracín, dijo que Morales está inhabilitado legalmente para postular a cualquier cargo porque las convenciones de refugio prohíben cualquier participación política del beneficiario.

Asimismo, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), comités cívicos y activistas conocidos como “pititas” subieron la presión para que los postulantes hagan un frente común en las elecciones generales del 3 de mayo. Ayer, varias casas de campañas amanecieron cerradas con “pititas” y con pancartas que tenían pedidos de unidad.

Según expertos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá la última palabra sobre la posible candidatura a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Daniel Humérez advirtió que si Morales, retorna a Bolivia será detenido por varios cargos que existen en su contra,como terrorismo y sedición.