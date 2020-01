Exabogado de Gabriela Zapata denunciará a exministros por tráfico de influencias

La Paz, 20 ene (ABI).– El exabogado de Gabriela Zapata, William Sánchez, quien en las últimas horas retornó al país, anunció el lunes que iniciará «procesos legales» contra varias exautoridades de Estado del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el exministro de Justicia, Héctor Arce, por tráfico de influencias.

El abogado quien fuera defensa legal de Zapata, expareja de Evo Morales, se declaró perseguido político luego de que se revelara la existencia de un hijo entre ambos, (Gabriela Zapata y Evo Morales) menor que fuera presentado y posteriormente negado, hecho que hubiera generado una nueva figura legal de maltrato al menor.

«Cuando yo he hecho la presentación de ese menor ha sido un acto jurídico y judicial donde no solamente ha estado mi persona, sino también la juez, el equipo multidisciplinario y también la Defensoría del Menor. (…) lo he presentado en la casa de Gabriela Zapata», precisó el jurista.

Aclaró que jurídicamente los actos judiciales realizados en torno a la existencia del menor han sido «neutros», por tanto no correspondía ninguna acción legal en su contra, por lo que los procesos iniciados en y los mandamientos de aprehensión fueron calificados de «persecución política».

«Si hemos ido a la casa de Gabriela Zapata con la juez, por qué ella no está procesada igual que yo, la juez determinó la inexistencia del menor cuando era un proceso de maltrato. Se cambió absolutamente el fallo señalando que no existía el menor», explicó Sánchez.

Agregó que los procesos en su contra han sido saneados, habiendo presentado ante la Comisión de Justicia la documentación pertinente que acredita haber sido perseguido político.

«Estoy cumpliendo con toda la normativa de la ley. Me he apersonado al proceso y he anulado los mandamientos de aprehensión», dijo.