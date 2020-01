Expertos lamentan que guste más ver “nalgas, tetas y sangre” que una película o documental nacional

El Bunker

14/01/2020

Cesar Morón Encinas y Carlos Valverde Nallar, expertos en la industria audiovisual, en #ElBunker lamentaron que en Bolivia guste más y se invierta más para ver “nalgas, tetas y sangre” que un documental o película nacional. “El documental es más difícil de lograr porque a menos gente le gusta. El cine nacional gusta poco, pero el documental gusta menos”, señaló Valverde.

“Nalgas, tetas y sangre es lo que vende acá”, agregó.

Por su parte, Morón, manifestó que en Bolivia la gente no se arriesga a invertir ni realizar cine porque no hay un respaldo jurídico, ni del gobierno. “No se hace cine en Bolivia porque no hay ninguna estructura política que te permita hacerlo como ocurre en Argentina, no hay una política institucional marcada paralela al gobierno”.

“Venimos buscando la ley del cine, queriendo estructurar algo que pueda ayudar y todo es patadas al aire”, lamentó Morón.

“Yo Cruceño”

Pese al poco apoyo, Valverde, apuesta por la producción del documental “yo cruceño” en el que mostrará el qué somos y el por qué somos los cruceños.

"El documental no es un recuento histórico de hechos, pero si me estoy agarrando de hechos históricos para estudiar cómo hemos ido transformándonos, construyéndonos o desconstruyéndonos", explicó.





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker