Exsecretaria de Quintana detenida con $us 100 mil, realizó 40 viajes en 4 meses

La mujer que pretendía viajar a Argentina con 100.000 dólares tiene un “inusual flujo migratorio” antes y después de la salida de Evo

Migración sostiene que los 69 viajes de la allegada al exministro Quintana coinciden con importantes hechos políticos y sociales que vivió el país. Más del 50% se realizaron entre septiembre y noviembre de 2019. El país donde se encuentra el líder cocalero actualmente también está en la lista

María Palacios fue aprehendida en el aeropuerto de El Alto. Foto: ABI

La Dirección General de Migración informó que María Palacios -quien fue aprehendida en el aeropuerto de El Alto cuando intentaba viajar a Buenos Aires con 100.000 dólares en efectivo- tiene registrados 69 viajes de los cuales más del 50% se realizaron desde septiembre del 2019.

“El flujo migratorio es muy peculiar, la mayoría de los viajes de la señora Palacios coinciden con los diferentes conflictos y hechos sociales de gran relevancia para el país desde el 2003”, explicó Marcel Rivas, director de Migración en contacto con El Deber.

Rivas señaló que cuando se produjo la revuelta que provocó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de Bolivia, el 2003 y el 2004, Palacios realizó sus primeros viajes; sin embargo, no volvió a salir del país durante 10 años.

“Ella viajó nuevamente el 2014, año cuando se produce la reelección de Evo Morales y luego deja de viajar hasta el 2019”, agrega Rivas.

De los 69 viajes que tiene registrados Palacios, más de la mitad se realizaron entre septiembre y diciembre de 2019. El resto de las salidas del país coincide con los acontecimientos sociales que vivió Bolivia desde el 2003.

También, la mayoría de los últimos viajes de Palacios fueron a Argentina, donde actualmente se encuentra Evo Morales.

No tenía autorización para transportar dinero

Al momento de ser aprehendida Palacios manifestó que los 100.000 dólares que tenía en su poder estaban destinados al pago de sueldos, viáticos y hoteles a personal de PDVSA que trabajaba en Argentina.

Rivas explicó que cuando se viaja a otro país con más de $us 10.000, este monto debe ser declarado en las instancias correspondientes; sin embargo, Palacios no hizo este trámite y cuando fue aprehendida dijo que procedió de esta forma porque Aduanas no comprendería su justificativo.

Migración tampoco tiene información de que Palacios haya declarado el transporte de divisas en los viajes que realizó en años anteriores

El Gobierno señala que era dinero para Evo

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que el dinero que pretendía sacar la «secretaria del exministro Juan Ramón Quintana» era para cubrir la logística en el estadio Pedro Bidegain (de San Lorenzo), donde el expresidente Evo Morales pretende enviar un discurso el próximo 22 de enero.

“Nos preocupan estos temas porque sigue saliendo dinero de los bolivianos y está claramente yendo a financiar un evento del señor Evo Morales”, explicó Murillo.

Sistema de alerta temprana

Rivas explicó que la aprehensión de Palacios es resultado de un trabajo que realizan diferentes instituciones. Además de Migración, mencionó a la Policía y el Ministerio de Gobierno. “Todos los estamentos que estamos a cargo de la seguridad del Estado, trabajamos de manera coordinada, estamos interconectados”, sostuvo a tiempo de agregar que hay más personas ‘en la mira’.

EL DEBER / Gustavo Fernando Jimenez