Farías asegura un buen Preolímpico

Este domingo en Santa Cruz, el entrenador César Farías continuó con el trabajo del seleccionado Sub-23, en la ocasión el técnico venezolano ordenó distintos trabajos ya con la mira puesta en el Preolímpico Colombia 2020 (del 18 de enero al 09 de febrero), para enfrentar este torneo antes medirá fuerzas contra Chile y Colombia en cotejos de preparación. Farías indicó que el combina nacional marcha por buen camino.

Optimista. «Las Olimpiadas (Tokio 2020) es el magno evento del mundo y que nosotros tenemos una mínima posibilidad de clasificar y estamos trabajando para eso. Hoy no nos sentimos menos que nadie, la preparación nos hizo muy bien, estamos seguros que vamos a hacer un buen Preolímpico», declaró Farías.

En base a la experiencia. Farías añadió que el viaje del plantel a tierras colombianas será el siguiente miércoles, primero a Bogotá donde enfrentará a Chile y después a Barranquilla donde jugarán contra los colombianos, tras esos dos encuentros amistosos ya concentrarán para el inicio del Preolímpico en el que Bolivia debutará contra Paraguay el 22 de enero.

«Adaptamos el trabajo para las posibilidades que tenemos, aprovechando la experiencia de los jugadores, exprimimos el tiempo al máximo de la experiencia de los jugadores y cuerpo técnico en este tipo de competencias. La selección fue elegida bajo el apoyo de algunas cosas que nosotros intentamos cambiar», acotó el venezolano.

Farías evitó referirse a la selección venezolana

Ante la salida de Rafael Dudamel de la selección «vinotinto», habían especulaciones que César Farías sería el principal candidato para asumir el cargo, sin embargo, el venezolano evitó referirse al tema encarando al periodista: «Con todo el respeto hacia ti (periodista), yo no respondo sobre las tendencias de redes sociales. Cuando me preguntes con nombre y apellido te tengo que responder por respeto y porque me lo estas diciendo viendome a la cara. Esto aprendí hace muchos años, que en el tema de las redes sociales hay que tener mucha prudencia por lo que se hace o se dice, hay mucha irresponsabilidad y prefiero no entrar en ese tipo de tema», constestó Farías en conferencia de prensa.

Fuente: eldia.com.bo