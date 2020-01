Fiscal del Distrito no se pronuncia ante denuncias y reclamos de retardación contra fiscales

Fiscal del Distrito no se pronuncia ante denuncias, quejas y reclamos de retardación contra fiscales

La fiscal de Distrito de Santa Cruz, Mirna Arancibia, posesionada el pasado 18 de diciembre por el Fiscal General del Estado ha decidido guardar silencio respeto a una serie de casos que se denuncian y tienen que ver con retardación de justicia, denuncias de cobros a litigantes para emitir resoluciones, extorsiones y otros que involucran a fiscales que continúan ocupando cargos privilegiados en el ministerio público.

Los medios de comunicación han tratado de buscar a la fiscal del distrito para preguntarle ¿porqué no se presentó un amparo constitucional para buscar revocar la libertad de Hubert Gil? ¿porqué no avanzan las investigaciones en la denuncia por presunta estafa millonaria contra Laura Chávez Ovando? ¿porqué no avanza la investigación de agresión y toques impúdicos en la Expocruz? ¿porqué no avanza la investigación donde se denunció presión de la aduana en la que se involucra a las FF.AA. de estar involucradas en un caso de contrabando? ¿porqué no avanzan las denuncias presentadas por abusos avalados por la fiscal asignada al CEIP en el caso de la casa de seguridad?, entre otros casos por citar algunos ejemplos.

Existe una especie de encubrimiento o complicidad de la máxima autoridad de la fiscalía en Santa Cruz que llegó a ocupar el cargo bajo una serie de anuncios que parece quedaron en promesas y buenas intenciones. Desde Sucre el Fiscal General del Estado que anunció cambios para mejorar el ministerio público en el país parece mirar de palco y no dar un golpe de timón o llamada de atención para responder las denuncias y quejas de la ciudadanía.





Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]