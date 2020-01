Fiscalía confirma nueve feminicidios en los primeros días de enero

La Fiscalía del Estado confirmó este miércoles nueve casos de feminicidios en los siete primeros días del 2020. Los datos nacionales señalan que en los departamentos de La Paz se registraron 2 casos al igual que en Cochabamba (2) y Potosí (2).

Oruro (1), Santa Cruz (1) y Chuquisaca (1) se reportó un feminicidio por departamento, los cuales suman nueve feminicidios. Esta cifra supera la registrada el 2018, año en el que se cuantificó cuatro casos en el mismo periodo. Con este incremento de crímenes se concluye que se cometió más de un crimen por día en 2020.

Sobre el tema, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que en 2019 del 01 al 07 de enero se reportaron cuatro casos de feminicidio. “Esto llama profundamente la atención y hacemos votos para que las autoridades puedan tomar las acciones preventivas. Se tiene entendido que el Gobierno Nacional está tomando la tarea para llevar adelante acciones de emergencia, porque las cifras nos convocan a tomar una acción conjunta entre instituciones para frenar la escalada de la violencia de género y feminicidio”, sostuvo.

De acuerdo a una nota de prensa de la Fiscalía del Estado, los últimos cuatro asesinatos ocurrieron en los departamentos de Cochabamba (1), La Paz (1), Santa Cruz (1) y Chuquisaca (1).

Lanchipa explicó que en el 2019 se registraron 117 casos de feminicidio, por la edad de las víctimas el mayor porcentaje fue de 21 a 30 años, el segundo entre 31 a 40 años y el tercer grupo entre las edades de 11 a 20 años.

La mayoría de las muertes fue provocada por asfixia en manos de los agresores, la segunda por heridas a causa de armas blancas y la tercera por golpes que los sujetos han ocasionado graves traumatismos en la humanidad de las mujeres, según estableció.

En los primeros siete días de enero de 2020 el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), atendió 685 casos de violencia física y en delitos sexuales 163 casos que hacen un total de 848 casos.

A continuación se detalla un reporte de la Fiscalía de los casos más recientes.

Cochabamba

Un caso se registró el 07 de enero al promediar las 00:30 horas en la zona sur de Cochabamba, la víctima es Guissela A.LL., de 22 años de edad, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento compatible a compresión manual, de acuerdo al resultado de la autopsia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Según la investigación la víctima fue trasladada por su pareja alrededor de la 01:30 de la madrugada al Hospital Viedma donde llegó sin signos vitales, en el lugar el hombre dijo que Guissela se había envenenado. No obstante, la Policía encontró manchas de sangre en un cuarto de su vivienda y se determinó que el cuerpo de la fallecida presentaba signos de violencia. La Fiscalía ya imputó al presunto autor por el delito de feminicidio.

La Paz

En el departamento de La Paz, una menor de 16 años de edad Yesmi V.V., fue hallada muerta en su vivienda en la localidad de Huancané del municipio de Sapahaqui, Provincia Loayza. La causa de muerte fue shock hipovolémico post hemorrágico, secundario a una herida cortante profunda a nivel del cuello, según informa la nota de prensa.

De acuerdo a los antecedentes, el pasado domingo sus padres la encontraron degollada el lunes alrededor de las 09:00. Según las autoridades, la joven fue asesinada el domingo cuando se quedó sola en su casa.

Santa Cruz

La víctima Patricia P.A., de 39 años de edad, fue encontrada sin vida en un alojamiento de la zona del Plan 3.000, donde presuntamente estaba con su exconcubino Juan C.R., según la denuncia realizada a la Policía por una de las familiares de la víctima. El hecho se habría registrado al promediar a las 00:05 del 07 de enero.

La autopsia médico legal señala que la causa de muerte fue por asfixia intrínseca, de causa a determinar, además de realizar exámenes de toxicología forense para establecer de manera objetiva el motivo del deceso.

No obstante, algunos familiares declararon este miércoles a medios de comunicación que no estaban de acuerdo con la causa de la muerte establecida por el forense y que tienen la seguridad que falleció por “broncoaspiración” y que no se trata de un caso de feminicidio, según reporto Unitel.

Chuquisaca

Una mujer de 73 años de edad Josefa C.C, falleció el 06 de enero en la localidad de San Juan de Ingavi del municipio de Monteagudo, durante su participación en la festividad de Reyes habría recibido dos golpes en la nuca por parte de un supuesto sobrino, según las investigaciones.

De acuerdo al relato de un testigo, el sujeto habría golpeado la cabeza de la mujer que tenía dos chichones, Josefa se sentó en una banca a llorar y cuando se puso de pie se desvaneció y murió, detalla el reporte de la Fiscalía.

El examen forense practicado a la víctima estableció que la causa de muerte fue por traumatismo cráneo encefálico e infarto agudo miocardio.

Página Siete Digital / La Paz