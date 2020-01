Google ‘disfraza’ anuncios de publicidad como resultados de búsqueda en Internet

A raíz de su última actualización, Google ha empezado a mostrar publicidades en su versión para ordenadores de sobremesa ‘camuflándolos’ como resultados de motor de búsqueda en la web, informa The Verge.

El buscador ahora muestra las publicidades con la palabra ‘Ad’ o ‘Anuncio’ en negrita y un enlace de aviso que se parece mucho a otros resultados de la lista. En el pasado, los avisos publicitarios eran más visibles, los enlaces tenían texto de un color diferente y hasta 2013 todo el mensaje se ubicaba en un rectángulo de color. Hasta ese año el texto del anuncio incluso aparecía subrayado para evitar confusiones con los enlaces de resultados de buscador.

En este tweet se puede apreciar cómo era el ícono ‘Ad’ en 2013.

Whoa, I just got some Google search-result ads with a white background. Much less differentiated than before. pic.twitter.com/0n9ikmrQyI

— Adrian Holovaty (@adrianholovaty) November 16, 2013

