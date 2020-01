Humberto Roca planea su retorno a Bolivia y saldar cuentas con los extrabajadores de Aerosur

Gustavo Fernando Jimenez

Luciendo una barba y cabellera blancas, relajado y con buen humor, Humberto Roca, quien fuera propietario de la aerolínea Aereosur -considerada en su momento la línea bandera de Bolivia- conversó con EL DEBER acerca de los cambios que vive Bolivia y de su posible retorno al país.

Dice que planea hacerlo en las próximas semanas y que entre sus propósitos están devolverle la dignidad a su familia y que se paguen los sueldos y beneficios sociales a los extrabajadores de su compañía, para ello iniciará procesos judiciales al Estado.

El empresario que convirtió a Aerosur en la línea aérea más importante de Bolivia, radica en Miami, Estados Unidos, desde hace nueve años. Llegó a ese país para realizarse unos análisis médicos, pero terminó quedándose a vivir allí, donde solicitó asilo (para ello se declaró un perseguido político del gobierno de Evo Morales) y ahora ya tiene la residencia.

“Quisieron involucrarme en el caso terrorismo, pero no pudieron. Después me iniciaron un proceso por desacato, porque dije que era un gobierno corrupto, y luego por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado”, explica Roca.

El empresario sostiene que fue en el juicio por enriquecimiento ilícito que el gobierno de Evo Morales involucró a toda su familia. De manera que los hijos, hijas y yernos de Roca decidieron viajar a Estados Unidos donde radican junto a su padre.

Regreso a Bolivia

Una de las cosas que dice Roca que extraña de Bolivia son los sabores de su gastronomía, pero no es precisamente por eso que ha planteado su retorno. Su meta también es interponer procesos judiciales al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, a los exministros Luis Arce y Nardy Suxo, a quienes considera los principales responsables del “descalabro” de Aerosur.

Sobre su cuenta pendiente con los extrabajadores de Aerosur dijo que iniciará procesos contra el Estado para recuperar el dinero que pertenecía a su aerolínea.

“Existe dinero de Aerosur que fue retenido por el anterior gobierno a las agencias de viajes y que no fueron devueltos. Además, existen 60 millones de dólares de un juicio ganado a YPFB y que querían revertir a favor del Estado, con eso alcanza para pagar todo y lo que sobre que hagan lo que quieran, no me interesa”, asegura Roca.

Para Roca, el gobierno que lidera Jeanine Áñez «de lejos» ha dado muestras de coherencia y espera que la justicia ya no se encuentre sometida a las presiones de la gestión anterior. «Se necesita un poder judicial que trabaje de manera autónoma», señaló.

Trabajadores están esperanzados con lograr sus beneficios

Pero, ¿qué significa para los extrabajadores el retorno de su antiguo empleador? EL DEBER conversó sobre este tema con Bruno Montaño, extrabajador de Aerosur, quien explicó que ya existe un proceso ejecutoriado que fue iniciado por 600 excolegas suyos, cuyo fallo señala que se les debe cancelar todo lo adeudado con cualquier recurso que sea recuperado de esta compañía.

Se estima que para saldar esta cuenta pendiente se requieren cerca de 20 millones de dólares.

“Son varios años que buscamos que se honren las deudas que existen con nosotros. Estamos prestos a reunirnos con Humberto Roca, para lograr una solución definitiva”, indicó.

Montaño también contó que los extrabajadores de Aerosur ya han sostenido acercamientos con el gobierno de Jeanine Áñez para acelerar este proceso y terminar con la incertidumbre.

Cuando la exlínea bandera de Bolivia cesó sus operaciones tenía en planilla 1.300 trabajadores. A algunos se les llegó a adeudar hasta nueve meses de sueldos, además de sus beneficios sociales.

Tiene una empresa aeronáutica

En la conversación telefónica Roca también habló de sus nuevos proyectos, a partir de su obligada estadía en Miami. Contó que se reinventó en el rubro inmobiliario, lo que le permitió solventar los gastos de su familia en el país del norte; sin embargo, reconoce que no puede contener su pasión por los aviones. “Soy avionero y moriré así”, dice.

Aunque evitó dar muchos detalles, explicó que recientemente ha creado una empresa vinculada al rubro aeronáutico con la que alquilará aeronaves que ha adquirido a aerolíneas de diferentes países. Para ello, dice que ya sostuvo contactos con Ecojet y compañías de Guyanas, El Salvador y Costa Rica con las que espera iniciar sus primeras operaciones.

“Mucha gente me insistía que debía volver al sector. La idea es convertirnos en una empresa mediana y que sea manejada por mis hijos y yernos”, señaló.

Confesó que ha pensado levantar nuevamente Aerosur; sin embargo, primero es necesario una política estatal de aviación con reglas claras para concretarlo.

