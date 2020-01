Inexplicable inacción política

Carlos Federico Valverde Bravo

Pareciera que el espectro político terminó “amansado” por un poder que ya no existe; los candidatos parecen esperar que doña Choque, la disfrazada “cholita paceña” del TSE (ya no usa el disfraz) les de permiso para salir a buscar, si no el voto, al menos la confianza y simpatía en la gente que depositará en el ánfora (esta vez sin manipulaciones electrónicas, esperamos todos) su confianza en alguno de ellos.

En efecto, da la impresión que los políticos no se han dado cuenta que una brisa política y social muy diferente a la de los meses previos a Octubre 2019, está reclamando que ellos salgan a las calles a hacer que la brisa se convierta en ventolera de propuestas, de ofertas, de caras, de ideas, de proyectos, de debates, así sea en los medios, hasta que estos se lleven a un lugar determinado, con periodistas y cámaras al frente que lleven el condensado de cada propuesta a los hogares de quienes estén interesados en saber qué o cuál (propuesta o candidato) es el mejor o por lo menos el más confiable.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ya se sabe que la elección será el 3 de mayo; que Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Tuto Quiroga van a ser candidatos y solo eso se sabe de los 2 primeros, que incluso pudieran ser los que disputen voto a voto la presidencia.

Explico individualmente: digo solo eso se sabe porque Carlos Mesa pareciera haber entrado a esa lógica del “no exponerse”; él sigue liderando las encuestas entre los no masistas, pero parece no considerar que ya no tendrá el voto que tuvo en Santa Cruz, donde parece que no le irá muy bien de entrada, habida cuenta del contendor local y aun así no se mueve en el Oriente para consolidar el 47% de la fallida elección reciente.

Evidentemente, en el caso de Carlos Mesa es bueno tener en cuenta que nunca hay que descontar la posibilidad de volver al “voto útil” al que nos referimos en tantas oportunidades y deslizó Branko Marinkovic el viernes pasado en UNITEL, cuando dijo algo así como que hay que esperar quién es el mejor posicionado, se refirió a la unidad, el apartar al MAS, bla,bla… para evitar jugarse seguramente por Camacho que aún espera lo que pase con Rubén Costas y la estructura de los “Demócratas”. Da la impresión que Costas es, para Branko, más enemigo que Evo Morales, es decir, lo personal juega mucho en esto.

Mesa está más o menos activo en RRSS pero para saber lo que hace, la gente tiene que buscarlo; en su entorno no se dan cuenta que la gente espera que la busquen, en la etapa preélectoral el votante importa más que el candidato. Por otra parte, considerando que Mesa necesita “meterse” en Santa Cruz para mantener su voto, debiera seguir con Gustavo Pedraza, que es muy buen profesional y técnico político, pero no tiene la llegada que necesita Mesa en las clases medias y sectores económicos influyentes en Santa Cruz

Luis Fernando Camacho es el misterio, después de sus tropiezos iniciales que le generaron crisis de confianza en lo personal y, en sus capacidades y madurez políticas , cerró con Pumari en diciembre sin pena ni gloria y desde entonces no se sabe de él; pareciera que está concentrado entre “coaches y entrenadores políticos”, algunos de mucha experiencia local, sobre todo en embarullar y hacer guerra sucia, pero hábiles también para lo demás, pero, no está aprovechando el tiempo para acercarse a la gente que, si no tiene respuesta o cercanía con el líder lo puede dejar de lado. Camacho se hizo entre la gente, será que estar alejado de ella es recomendable?. Ah! También hacen una especie de Casting de candidatos (lo “populista” a veces juega). Si no es Costas, tendrá las mismas posibilidades con partidos minúsculos que se ofrecen “en las esquinas políticas” al primero que pase?

En cuanto al MAS, se sabe que definirá su candidato en estos días y que está librando su pleito interno entre el MAS cocalero, radicalizado, rayando en lo delincuencial por la relación con los narcotraficantes que se adueñaron de Chapare sobre todo en los días de octubre y noviembre pero siguen en la zona, tratando de pasar desapercibidos porque el Estado decidió sentar presencia en todo el territorio y el MAS político que sabe que puede tener aun un quinto de la población en su favor y eso le permitiría subsistir, hasta encontrar un camino que lo libre de Morales que está cada vez peor.

Tuto, ya se sabe, se mueve, busca, lucha, pelea, el votante decidirá, mientras, hay mucho silencio, pareciera que los políticos esperan permiso para hacer política… pareciera que sienten la sensación del yugo de un poder aplastante en sus cuellos

Fuente: Carlos Valverde Bravo



[fbo]