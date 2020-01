Inyecciones en los genitales y aceite de bebé: los escabrosos detalles que relató la fiscal en el juicio contra Harvey Weinstein

En el recinto estaban algunas de sus víctimas, una de ellas por teleconferencia. “Finalmente, después de todos estos años, estas tres mujeres harán oír su voz”, dijo Hast en referencia a las actrices que denunciaron al magnate de la industria del cine y la televisión. Pero la fiscal no se quedó sólo en referencias genéricas. También explicó cómo fue la maquinaria de abuso que empleó el productor durante sus años de reinado, de acuerdo a The New York Times.