Jeanine Añez: «Seré candidata y presidenta sin cometer ningún acto inconstitucional»

La presidenta Jeanine Añez se comprometió a no usar los bienes del Estado para la campaña. Aseguró que el ser mujer no la pone en desventaja, por lo que pidió a sus adversarios no «subestimarla».

eju.tv

La presidenta Jeanine Añez no solo anunció su nuevo Gabinete, sino también dejó claro que no dejará la presidencia ni la candidatura, pese a las críticas. «No existe ninguna prohibición para ser candidata ejerciendo al mismo tiempo la función de presidenta. Seré candidata y presidenta sin cometer ningún acto inconstitucional«, dijo en su discurso tras la posesión de su nuevo Gabinete ministerial, esta tarde en Palacio de Gobierno.

Añez dijo que las críticas que recibió por el lanzamiento de su candidatura el pasado viernes le «dolieron», pero aseguró que ahora se siente más fortalecida. «El ser mujer no me pone en desventaja, me da la posibilidad de decir las cosas de frente (…) A aquellos que me critican, les pido no subestimarme«, enfatizó.

La presidenta y candidata a las elecciones generales por la alianza «Juntos», anunció que en los próximos días se aprobará un decreto para prohibir el uso de los bienes públicos del Estado en campañas y que se ha destituido al funcionario responsable del almanaque de Vías Bolivia, en el que aparece la fotografía de la primera mandataria.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Añez insitió en que no cometerá los mismos errores que el MAS y que el próximo 3 de mayo, los bolivianos tendrán que elegir «entre la democracia y el totalitarismo».