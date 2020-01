Karla Gascón habló del machismo y de cómo educa a su hija para tratar de cambiar la sociedad

La actriz, desde que es una mujer, reconoce que la perspectiva cambia a la del hombre, hasta en algo tan sencillo como sentirse halagada o atractiva para alguien. “Quien diga que no le guste serle atractiva a los demás está mintiendo, pero si ahora me da igual, antes cuando era un chico, me costaba un poco más de trabajo lo que opinaran de mí, ahora siendo quien soy te puedo decir que me vale un poco tres pepinos lo que la gente opine de mi”.