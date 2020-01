La banca se mantiene fuerte y sugieren cuidar el boliviano

A noviembre de 2019, el patrimonio del sistema financiero llegó a Bs 20.702 millones, valor que mantiene estable a la banca y la política de bolivianización en materia de créditos (99%) y depósitos (86%), según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

En relación con similar período de 2018, el capital financiero llegó a Bs 18.975 millones, es decir que hubo un incremento del 8,3%. Los Bs 20.702 millones representan el 13,3% del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), que es el índice entre patrimonio neto y grado de riesgo que tienen los bancos.

En Bolivia las normas exigen un CAP mínimo del 10%, porcentaje que es ampliamente superado con el 13,3%, lo que demuestra la fortaleza del sistema financiero nacional.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En materia de créditos y depósitos —de acuerdo con datos presentados por el Ministerio de Economía en su Rendición Pública de Cuentas Gestión 2019— el primero tuvo un crecimiento del 7% (de $us 24.651 millones a $us 26.495 millones); mientras que el segundo presentó una baja mínima del -0,1% (de $us 25.503 millones a $us 25.471 millones). De este total, el 99% de los créditos y el 86% de depósitos fueron en moneda nacional (bolivianos).

Sistema sólido

Para el analista económico Alberto Bonadona, el sistema financiero “siempre fue sólido”, pero tuvo mayor crecimiento en los últimos años debido a la alza de precios de las materias primas de exportación. “La banca ha crecido porque el comercio internacional ha crecido, hubo un gran flujo de recursos del exterior y ese flujo pasó por la banca y continúa ahí”.

Este auge, detalló, no es gracias a una gestión de gobierno (en este caso del MAS), más al contrario responde a una dinámica comercial que permitió al país recibir buenos ingresos, que favoreció de manera particular al sistema financiero.

Respecto a la alta influencia del boliviano en la cartera de créditos y depósitos, Bonadona explicó que esta política se aplicó gracias al fortalecimiento de la economía boliviana producto de las exportaciones (gas y minerales). “La bolivianización está sujeta a la cantidad de reservas que se tienen o que se pueda preservar. Hay que cuidar la bolivianización porque tenemos un tipo de cambio fijo y esta estabilidad podrá ser mantenida mientras Bolivia tenga una fortaleza en sus exportaciones, lo cual será impulsado por este Gobierno (de transición)”.

Bonanza

Por otro lado, Alejandro Arana, analista económico, mencionó que durante los primeros años de la anterior gestión (MAS), y producto de la bonanza económica, el sistema financiero tuvo un crecimiento importante, tanto en activos como en utilidades. Sin embargo, en los últimos cinco años, producto de la desaceleración económica, regulación de tasas de interés, cuotas de cartera por destinos de créditos y mayor carga impositiva, los niveles de rentabilidad de la industria disminuyeron desde un 21% en 2007 a 11,9% a junio de 2019.

“Efectivamente, el sistema financiero sigue siendo todavía muy sólido, con niveles de adecuación patrimonial superiores al 11% y una tasa de mora razonable (2,2% a noviembre de 2019); sin embargo, preocupa que esta sea la más alta en nueve años; así como también la marcada desaceleración tanto en el crecimiento de la cartera de créditos como en los depósitos, los que incluso experimentaron una disminución de 0,1% a noviembre del año pasado”, dijo.

Respecto a la bolivianización, acotó que fue una decisión política cuyo “éxito” se logró solo a base de distorsionar el mercado mediante la introducción de marcadas diferencias entre las tasas de encaje legal en dólares y en bolivianos, y otras medidas como el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras). Respecto a una devaluación, apuntó que esta posibilidad se ve poco probable.

Datos

26.495 millones de dólares es la cartera de créditos en el sistema financiero nacional, con un índice de mora del 2,2% a noviembre de 2019.

25.471 millones de dólares es la base de depósitos en la banca, de los cuales el 86% son en moneda nacional, según datos del Ministerio de Economía.

Periódico Bolivia