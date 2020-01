La cantante Sia desvela que ha adoptado un hijo

La artista australiana acoge a un joven de 16 años que salió en una serie documental sobre el sistema de acogida de menores de Los Ángeles

Sia, la cantante australiana de 44 años, ha desvelado, sin entrar en más detalles, que acaba de adoptar un hijo. Las declaraciones las ha realizado en un contexto de sorprendentes declaraciones en un reportaje de la revista GQ dedicado al dj Diplo, que es buen amigo de la intérprete y colabora asiduamente con ella.

En las palabras que Sia dedica a Diplo afirma que es «una de las personas más atractivas y con más talento» de las que conoce, pero que a pesar de ello mantiene su carácter humilde y «una autoestima que sorprende por lo baja que es respecto a lo que ofrece». En este contexto es en el que la cantante ha dado datos sobre su reciente maternidad, un deseo que comenzó a expresar el pasado mes de mayo. Sia afirma en el artículo que su relación con Diplo nunca ha ido más allá de ser una amistad especial porque su nuevo papel de madre ocupa ahora mismo todo su tiempo.

«Gran parte de nuestra interacción se basa en intentar no acostarnos juntos para no acabar arruinando nuestra relación profesional, porque es un hombre increíblemente sexy», afirma Sia sobre el dj y productor. En tono de confesión también desvela que este mismo año le envió un mensaje muy significativo respecto a la peculiar relación que les une. El mensaje decía: «Eres una de las cinco personas en este mundo que me atrae sexualmente. He decidido permanecer soltera por el resto de mis días y acabo de adoptar un hijo, por lo que no tengo tiempo para nada romántico… Pero si estás interesado en sexo sin ataduras, avísame».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Su deseo de ser madre salió a la luz en mayo del año pasado cuando explicó cómo la habían impresionado las historias que reunía Foster, una serie documental producida por HBO que trata sobre el sistema de acogida de menores en Los Ángeles y que muestra algunos de los casos más sobrecogedores con los que se han encontrado los trabajadores sociales locales en su día a día.

Uno de los casos que conmovió a los espectadores de forma especial fue la historia de un adolescente de 16 años que había pasado casi toda su vida pasando de un hogar de acogida a otro. Una historia que también hizo mella en la cantante australiana que se ofreció a través de su cuenta de Twitter a acogerle en su casa y a iniciar los trámites de su adopción. Un ofrecimiento del que no se volvió a tener ninguna noticia hasta ahora, cuando Sia ha sorprendido a todos afirmando que la maternidad es ahora mismo su prioridad y el tema en el que está centrada. Incluso por encima de la atracción que siente por el dj Diplo.