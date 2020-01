La explicación del médico de Royal Pari sobre el caso Milano

El argentino dio positivo en el control de dopaje en el partido que el inmobiliario disputó con La Equidad de Colombia en julio y está suspendido transitoriamente

El enredo del positivo en el control del dopaje de Mauro Milano radica en la insistencia del futbolista –como es normal en el balompié- en disputar el partido entre Royal Pari y La Equidad (9/7/19). Sufría una lesión, pero pidió concentrar y ser tomado en cuenta por el director técnico, en ese momento, Roberto Mosquera. Así lo relató el médico Nildo Guardia a DIEZ.

Milano estuvo acuartelado con el grupo esperanzado en superar una “tendinitis a nivel de los aductores y se estaba haciendo una pubalgia”. La mañana de la jornada del encuentro, el plantel cumplió con la reactivación, pero el mediocampista argentino no pasó el proceso por el dolor que sintió, quedó descartado, pero la dirigencia no lo eliminó de la lista que presentaron ante la Conmebol.

“Cuando llega Milano al estadio, no se cambia y me dice que no estaba convocado, tampoco Anier Figueroa (estaban esperando que llegue su Certificado de Transferencia Internacional)”, relató a DIEZ Guardia. Posteriormente, como Milano no iba a jugar le pidió que le inyecte corticoides. Al inicio no iba a acceder a su pedido porque estaba enfocado en los que sí iban a disputar el cotejo, pero, al final lo hizo. Después el futbolista se fue a sentar a las graderías, junto a Figueroa.

Guardia informó que no registró a Milano en la lista del doping ni a Figueroa, pero el sorteo lo realizan de la nómina que presenta la dirigencia. “Los dirigentes no lo sacaron de la lista ni a Milano ni a Anier. A Milano lo bajaron de las graderías (para realizarle el análisis). Se hizo el informe tras la muestra, puse por qué se le aplicó corticoides”, añadió Guardia.

En la apelación, la directiva asumió la responsabilidad del error porque el problema fue que no lo sacaron de la lista. “Si hubiera querido sacar ventaja deportiva, hubiera jugado y no lo hice. Estoy suspendido transitoriamente hasta que salga el fallo, supuestamente sale a mitad o finales de enero, si no es así, me puedo quedar sin trabajo, ya que el club no me va a renovar”, expresó Milano.