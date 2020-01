Lampe sigue sin jugar por falta de habilitación de la FIFA

El arquero Carlos Lampe sigue impedido de jugar en la División Profesional del fútbol boliviano. Fue recientemente contratado por Always Ready pero hasta la fecha no pudo ser habilitado debido a que la FIFA no levantó el impedimento que pesaba sobre él cuando estaba en San José de Oruro.

La dirigencia del equipo “millonario” cumplió con los requisitos necesarios, sin embargo es la FIFA la que debe autorizar su registro.

“Nosotros hemos trabajado al 100%, hemos presentado la documentación solicitada por parte de la federación y al momento no tenemos nada sobre la habilitación. Hablamos con la Federación Boliviana de Fútbol y nos dicen que el óbice es que el jugador formaba parte de San José la gestión pasada y existe una sanción y un bloqueo hacia el jugador”, argumentó Marcelo Ortiz, abogado de Always Ready en rueda de prensa este jueves.

Entretanto, la Federación Boliviana de Fútbol aclaró que están a la espera de que la FIFA revierta el traspaso de Huachipato de Chile a San José, que se dio el año pasado para que el club chileno envíe el certificado de actuación del jugador y así pueda ser habilitado.

“Ya se hizo la solicitud el 15 de enero, pensamos que iba a ser mucho más rápido pero lastimosamente FIFA no está dando la celeridad necesaria”, expresó el director de Competiciones de la FBF, Adrián Monje, a ATB Radio.

Lampe fue transferido de Huachipato a San José antes del inicio del campeonato Clausura 2019 pero no pudo actuar en el cuadro de la V azul por un castigo de FIFA que impedía al equipo nacional contratar jugadores por los adeudos con exfutbolistas, el guardameta no pudo jugar desde entonces.

El miércoles, Always debutó en el Apertura 2020 y llamó la atención que Lampe no esté en el cotejo ante Guabirá en Montero por la primera fecha que terminó con derrota para el paceño por 1-2.

La Razón Digital