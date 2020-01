Las alianzas políticas pisan arenas movedizas en estas horas

Las mesas de diálogo se intensifican cuando se acerca la fecha para el cierre de registros de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral. Tienen hasta el 25 de enero para definir. Militantes están a la espera de la decisión de las cabezas

Llevan varios días en reuniones a puertas cerradas. Militantes de las diversas agrupaciones son parte de los encuentros, que se realizan en los diferentes departamentos, y en el que definirán las posturas o apoyo para los candidatos que, hasta hoy, han sido confirmados solo a través de los medios de comunicación.

Uno de ellos, que forma parte del Movimiento Demócrata Social (MDS) y que prefirió no dar su nombre, contó que tiene la sensación de estar caminando sobre arenas movedizas, pues, al final de las conversaciones políticas, serán las cabezas quienes definirán, en ampliados y reuniones, cuál será el rumbo que tomará la sigla para las elecciones generales del 3 de mayo.

Según esta fuente, MDS ya se encuentra en mesas de diálogo con la gente que trabaja con la dupla Luis Fernando Camacho y Marco Pumari y, dentro de los simpatizantes de la agrupación verde, también se escuchan algunas propuestas como aliarse al quien fuera su contrincante en las elecciones anuladas, Carlos Mesa, para que participe en estos comicios junto con Jeanine Áñez.

“En todo caso, Áñez está mejor posicionada que Mesa en las encuestas. Sobre las posiciones, siempre hay diferentes criterios en todos los partidos políticos, pero lo que uno espera es que el bien mayor y la coherencia se impongan antes de los intereses de algunos para hacer lo correcto”, contó uno de los militantes de la agrupación que ha estado en las mesas de diálogo con el binomio nacido en las protestas de octubre de 2019.

El vicepresidente de MDS, Ernesto Suárez, indicó que respetan la posición de Áñez de no presentarse en estas elecciones, además de que se acercarán a todas las agrupaciones para poder conformar un solo bloque.

“No hemos decidido todavía si vamos a anunciar candidatura propia. Nuestro principal objetivo, el que tiene nuestro partido y que se nos ha encomendado el 19 de diciembre pasado, es buscar la unidad posible, porque la unidad total sabemos que no se va a dar. Hay situaciones que no van a permitir que esta figura se dé”, señaló Suárez.

Otro cercano a la agrupación indicó que este domingo se reunirán con la gente de Comunidad Ciudadana para iniciar el diálogo de acercamiento.

Piden coherencia

Apoyo a un candidato cruceño y a un político nuevo, como fue la premisa de la anterior campaña de MDS, con su candidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, es la premisa que piden que se mantengan algunos de los simpatizantes que forman parte de la estructura del partido. “No existiría coherencia si no se sigue esta misma línea”, dijo una de ellos.

También enfatizó que en el anterior proceso eleccionario no hubo unidad y fue un error. “Hoy tenemos una segunda oportunidad para unirnos en un solo frente y no hacerlo sería una total falta de respeto a la gente y a su lucha de los 21 días, si no hay unidad en la clase política, finalmente nos demostrará que no quieren un país diferente, una democracia plena”.

Sobre la dupla Mesa-Áñez, este cree que sería un error. “Personalmente creo que generaría pérdida de credibilidad. Se estaría borrando con el codo lo que se escribió con la mano”.

El diputado por MDS, Tomás Monasterio, negó que exista la propuesta del binomio Mesa-Áñez dentro de su partido, pero que, si fuera por él, apostaría a la candidatura de la actual presidenta del Estado.

MDS aún no tiene fecha para anunciar su postura, pero Suárez informó de que será decidido en un ampliado del Comité Ejecutivo Nacional.

“Que se defina de una vez y llevemos adelante todas las propuestas y planteamientos que hay en base a estos acercamientos. Daremos nuestras recomendaciones como comisión, pero será el Comité Ejecutivo Nacional el que defina cuáles serán los pasos que vamos a dar, si vamos en alianza o si se decide ir por una candidatura. Estamos apostando a que nosotros seamos parte de ese bloque sin imponer candidatos, sumarnos a buscar la unidad más fuerte que se pueda dar”, ratificó Suárez.

No existe lo único

“No creemos en nada único, ni en el pensamiento único, en nada que implique que no exista diversidad y derecho a las alternativas. La democracia es diversa, pero sí en la posibilidad de un frente amplio que abarque a todo el centro democrático, a gente que piensa igual y que tenga conciencia programática, es decir, los frentes deben hacerse sobre la base de ideas, programas y de propuestas, no sobre personas”, enfatizó el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), Ricardo Paz, quien confirmó que este fin de semana habrá un encuentro con el partido que lidera Rubén Costas, aunque no han recibido ninguna propuesta.

Paz adelantó que CC tiene la intención de reunirse no solo con ellos, sino con todas las fuerzas políticas, “pero la alianza va a tomar decisiones respecto a esa ruta crítica para ver el tema de las alianzas y la ampliación de Comunidad Ciudadana”.

Jornadas de evaluación

El miércoles, el secretario general de Soberanía y Libertad (SOL.bo) y también alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó de que, durante estos días, la agrupación realizaría evaluaciones para ver cuál será el mejor camino que vayan a tomar en el marco del nuevo proceso electoral y, también, de lo que requiera el país.

“Esas evaluaciones, desde la perspectiva de Sol.bo, deben alcanzar a todo el desempeño de campaña que llevó adelante Comunidad Ciudadana el año pasado: la candidatura, la estructura, la estrategia de campaña, entre otros puntos”, indicó Revilla.

Estas reuniones finalizarán este fin de semana y, a través de un comunicado, informarán a la opinión pública sus decisiones. “Evidentemente estamos hablando con los distintos actores políticos, porque eso es parte de la democracia, estamos intercambiando criterios que creo que hay una conciencia colectiva en los dirigentes de la oposición de tratar de generar la mejor alternativa”.

Sobre este anuncio, el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana dijo que la alianza con Sol.bo está plenamente consolidada y ratificada.

“Lucho (Luis Revilla) no ha dicho nada distinto a eso, sino que Sol.bo, por su parte, como Comunidad Ciudadana, FRI y todos los componentes, están haciendo sus evaluaciones, eso no pone en cuestión la vigencia de la alianza. La alianza está, más de una vez, ha sido ratificada”, puntualizó.

Camacho-Pumari

A través de llamadas telefónicas y de mensajes de texto, se buscó tener una posición del binomio liderado por el excívico cruceño respecto al tema de las mesas de diálogo, pero no se pudo obtener la versión oficial sobre este asunto, aunque se sabe que, durante estos últimos días, ha tenido encuentros con diversos actores que conforman parte de la plana mayor de MDS, buscando similitudes e, incluso, ganando adeptos que se estarían pasando a esta nueva alianza política.

“No queremos que nos manden a dialogar y luego nos digan, vuelvan, ya no iremos con ellos”, indicó uno de los militantes que ha decidido dar un paso al costado con la agrupación de Rubén Costas para sumarse de lleno a la campaña electoral de la dupla Camacho-Pumari y que iniciará los primeros días de febrero.