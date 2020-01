Liberan a las seis personas que estaban detenidas por la muerte de un menor en una guardería

Citarán a declarar a estas personas por separado para determinar el grado de responsabilidad que tenían dentro de la guardería

Luego de prestar su declaración en el Ministerio Público, las seis personas que fueron detenidas por la muerte de un menor en una guardería, fueron puestas en libertad.

El Fiscal a cargo del caso, Iván Quintanilla, señaló que debido a la negligencia de parte de las personas que trabajan en la guardería el menor falleció, “en el ingreso a la guardería hay una piscina, hemos visto que de forma improvisada han hecho puertas de madera de casi 80 cm., que aparentemente por ahí hubiera entrado el menor de tres años, hay que ver si se ha trepado”.

Debido a que no procede la aprehensión, según establece el artículo 226 del código de procedimiento penal, se ordenó el cese de arresto de estas personas, sin embargo se analizará la situación jurídica de cada una de las personas para determinar quienes tendrían directa responsabilidad en este lamentable hecho.

La gobernación informó que esta guardería no tenía el permiso necesario para funcionar, por ello será clausurada, además de no contar con las condiciones necesarias para trabajar como guardería, en cuanto a la piscina indicaron que en realidad esta no es utilizada por los niños, sin embargo no cuenta con la seguridad necesaria, “es como un noque, que no tiene la seguridad, estaba con agua sucia y también no tiene cámaras” señaló Elizabeth Lozano, coordinadora del Programa Integral de Atención a niños menores de seis años (PIAN-6) de la Gobernación.