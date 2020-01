Litio: Gobierno buscará una salida amistosa para terminar la relación con la alemana ACISA

martes, 21 de enero de 2020 · 12:29

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Ferrufino Terceros, informó hoy a los medios que se pedirá el asesoramiento de la Procuraduría del Estado para una salida amigable con la empresa alemana ACI Systems (ACISA). La autoridad aseguró que esto tiene sus inconvenientes jurídicos, pero que se actuará de una forma responsable.

“La salida amigable es pedirles a ellos (ACISA) que en este caso se pueda aceptar que los depósitos que realizaron posiblemente en la conformación de la empresa mixta puedan ser recuperadas por parte de Alemania y por parte de Bolivia”, explicó Ferrufino.

Según su análisis, el desafío de Bolivia de ahora en adelante es determinar si la explotación del litio se hará a través de una empresa mixta o como una empresa netamente nacional.

“El proyecto de la empresa mixta como tal, tenía un directorio en el que Bolivia tenía la mayoría solo de nombre, pero en los hechos tenía un veto de las empresas minoritarias, que en este caso colocaban los recursos. Dicho de otra manera, no sólo era el tema de la plata. Nosotros colocaban el 51% de nuestro capital y ellos el 49% pero no se consideraba de manera absoluta cómo se iban generando los materiales hasta la salmuera residual, esas son inversiones que no han sido tomadas en cuenta para la conformación de la empresa mixta”, indicó Ferrufino.

La autoridad gubernamental sostuvo que la empresa mixta creada por el Decreto Supremo 3738, mismo que fue abrogado a través del Decreto Supremo 4070, poco antes de la renuncia de Evo Morales, es deficitaria y que tiene muchos errores en su implementación, que van desde la construcción de su infraestructura hasta temas operativos. «No puedo decir que estemos generando dividendos de ganancia», acotó.

Según se dio a conocer esta mañana, ACISA envió tres cartas de reclamo sobre la derogatoria del Decreto Supremo 4070. La primera fue enviada antes de la renuncia de Morales y las dos posteriores llegaron en la gestión del Gobierno de transición.

La autoridad gubernamental argumentó que ambos decretos fueron emitidos durante la presidencia del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, por tanto, no corresponde a esta gestión brindar una resolución, ya que no tuvo nada que ver con la creación de la empresa mixta o la adjudicación del yacimiento por 70 años.

Decreto Supremo 3738 de creación de la empresa pública YLB-ACISA para la industrialización y explotación de litio en el Salar de Uyuni fue abrogado ayer mediante el DS 4070 del 2 de noviembre de 2019.

Fuente: paginasiete.bo