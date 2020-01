Manfred retorna a Bolivia tras 10 años y dice que no busca un futuro político

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

A las 21:40 de este domingo, Manfred Reyes Villa, exalcalde y gexgobernador de Cochabamba, llegó a Bolivia, tras 10 años de lo que considera un “exilio”, debido a procesos judiciales que le inició el ahora exGobierno de Evo Morales.

Fue recibido por decenas de personas en la terminal aérea de Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz, donde pasará la noche y mañana, a mediodía, se trasladará a Cochabamba, donde también se anuncia un masivo recibimiento.

“Yo no he venido a buscar un futuro político, yo he venido a vivir acá. Yo he sido obligado a salir por esa manipulación de la justicia por parte de ese Gobierno narcoterrorista”, dijo el político, asegurando que ahora los bolivianos quieren vivir en paz.

Así, Manfred se suma a otros líderes que abandonaron territorio nacional, denunciando “persecución política” por parte de la administración del MAS. Tras la renuncia de Evo Morales, vuelven a Bolivia.

La exautoridad regional tiene al menos 18 procesos penales iniciados en su contra, de los cuales cinco tienen sentencia. Sin embargo, confirma que ahora los jueces no serán presionados y que podrá demostrar su inocencia.

