Marco Pumari conversa con la gente sobre prioridades para el desarrollo de Bolivia

El líder potosino llegó a Santa Cruz y en el tradicional mercado Florida estuvo conversando sobre la imperativa participación de la población en esta etapa de recuperación de la democracia boliviana. En un encuentro con los medios señaló su desacuerdo con el TSE al permitir al MAS ser parte de las elecciones luego de conocerse el fraude electoral del 2019.

Santa Cruz, 18 de enero de 2020.- Marco Pumari llegó a Santa Cruz este sábado y fue a desayunar al tradicional mercado Florida recibiendo apoyo de la población y agradecimiento por sus acciones en octubre y noviembre del año pasado para recuperar la democracia. Asimismo, conversó con las personas que hacían sus compras semanales sobre las prioridades de las necesidades básicas que debe atender el gobierno que sea elegido en mayo.

“Valoro estos momentos de encuentro con las personas porque permite conversar sobre sus principales problemas y recibir ideas sobre construir una mejor Bolivia. Estuvimos en las calles luchando por recuperar la democracia y ahora volvemos a ellas para conversar con la gente para seguir ese mandato de unidad para el desarrollo del país”, enfatizó el candidato a la vicepresidencia de la república, Marco Pumari.

En un breve encuentro con la prensa cruceña, precisó que los detalles sobre la candidatura del binomio Camacho-Pumari se harán conocer conforme al calendario electoral. En este momento, se encuentran dedicados al programa de gobierno que tiene como principal objetivo atender las necesidades básicas de la población boliviana.

Unidad en torno a la renovación

“La unidad debe estar planteada en base a las necesidades y demandas que ha planteado la población y por ello es importante la renovación de los partidos políticos para que den paso a los nuevos políticos y encarar el desarrollo de nuestro país”, manifestó Pumari y añadió que están reuniéndose con varios partidos para hacer una alianza estratégica que permita dar una alternativa a la población boliviana.

Pumari destacó que Luis Fernando Camacho está en otros lugares del país realizando visitas a diversos sectores de la población. “Es un trabajo arduo que no nos permite estar juntos todo el tiempo. Mas allá de las reuniones preparatorias y de análisis que realizamos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, nos distribuimos para poder hacer una socialización de la propuesta”, señaló.

Consultado sobre el anterior gobierno fue enfático al señalar: “el binomio del MAS es ilegal porque ese partido ya debería haber desaparecido de acuerdo a la ley, por el fraude electoral (que se verificó en la auditoria de la OEA en las elecciones de 2019) no debería participar. Difiero con la decisión del Tribunal Electoral, pero será la población boliviana la que decidirá en las urnas”.

Respecto a Evo Morales señaló que sus últimas declaraciones son “locas” y el ex mandatario “es un peligro para la nación”. Espera que avancen los procesos judiciales para sancionar a más ex autoridades del MAS, como el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero que fue detenido. “Muchos deben estar en la cárcel por todos los actos cobardes que han realizado”, enfatizó.

Reiteró que siempre ha sido respetuoso y no responderá a los ataques políticos. Considera que “es necesario comprender que para muchos el tiempo ya ha pasado y se necesita una alternativa que permita gobernabilidad. A algunos se los ha visto brillantes en el tema internacional y esperamos que nos puedan colaborar en el futuro”.

El líder potosino se alista para enfrentar la campaña electoral y anunció que presentó su renuncia a la presidencia del Comité Cívico de Potosí.