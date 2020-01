Maria P. tras su detención: «No tengo nada con Quintana, el dinero era para sueldos de Pdvsa Argentina»

Murillo: Dinero de allegada de Quintana estaba destinado a financiar evento de Evo

La conferencia de prensa del Ministerio de Gobierno. | Captura



El ministro de Gobierno Arturo Murillo explicó hoy que el dinero que transportaba, la exsecretaria del exministro Juan Ramón Quintana estaba destinado a cubrir los gastos del evento de Evo Morales por el Día del Estado Plurinacional.

María P. fue detenida esta madrugada en el aeropuerto de El Alto cuando pretendía trasladarse a Buenos Aires, Argentina con 100.000 dólares no declarados en su maleta.

“Estos 100.000 dólares que estaba contrabandeando son para el evento del 22 de enero que se hará en el estadio Pedro Bidegain para dar su informe el señor Evo Morales, me imagino que es el informe de terrorismo, de muertes. Nos preocupan estos temas porque sigue saliendo dinero de los bolivianos y está claramente yendo para financiar un evento del señor Evo Morales”, explicó Murillo.

La exsecretaria de Juan Ramón Quintana, fue presentada ante los medios por Murillo, durante la conferencia. Entre lágrimas la mujer explicó hoy que el dinero que transportaba era para el pago de planillas de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

«No tengo nada con (Juan Ramón) Quintana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS, me han pedido que sea militante y yo he renunciado y por eso un año me han cerrado las puertas. Tenía que pagar a Pdvsa Argentina, era para sueldos viáticos, para Pdvsa Argentina», declaró.

María P. dijo que no declaró el monto porque pensó que «la Aduana no la iba a entender».

Murillo informó que María P., fungía como secretaria de Quintana y durante la época de conflicto nacional realizó varios viajes a Paraguay entre otros. El ministro dijo que la mujer falseó su informe migratorio sobre declaración de divisas.

«Este dinero sale de Bolivia, para financiar a Evo Morales Ayma, esta señora estaba trabajando con Juan Ramón Quintana y en Pdvsa empresa venezolana que financia el terrorismo, no vamos a permitir que sigan robando dinero de los bolivianos», aseveró.

En tanto, sobre los rumores de la llegada de Morales a Bolivia, Murillo dijo que el Gobierno lo espera «con esposas», para su aprehensión.

«Nosotros lo estamos esperando al señor Morales para llevarlo a Chonchocorro, no por política, por terrorista. Es importante que los hermanos argentinos se den cuenta el daño que le están haciendo a su país».

Los Tiempos Digital

