Martínez sobrevive al desierto; Nosiglia se despide del Dakar saudí

El equipo boliviano en el Rally Dakar quedó disminuido ayer tras el inesperado abandono de Daniel Nosiglia (Honda), al cabo de la segunda etapa que se compitió entre Al Wajh y Neom, por el Rally Dakar Arabia Saudí 2020, competencia en la que el cruceño Leonardo Martínez (CAN-AM) sigue en carrera.

Nosiglia, de gran actuación en la edición de Perú en 2019 (puesto 11 de la general), no pudo ayer salir airoso de su incursión en tierras árabes y sufrió una caída en el kilómetro 141 de la especial. Sufrió un leve traumatismo en la cabeza, cuadro médico que le impide seguir en competencia.

“Muy triste, duele muchísimo dejar el Dakar en la segunda etapa. Todos pasan por esto, este año me tocó a mí. Venía en el polvo, me comí una zanja y sólo recuerdo que al despertar quise seguir, pero estaba inconsciente por varios minutos. Los médicos no me dejaron y me llevaron en helicóptero. A Dios gracias no pasó nada más”, indicó Nosiglia.

Mientras, Martínez llegó a la meta pero fuera del plazo establecido, luego de tener problemas con la corona trasera de su cuadriciclo y que lo obligó a cumplir la competencia con la tracción delantera, según dio a conocer el equipo de prensa del cruceño.

La organización terminó sancionando al boliviano con 72 horas 72H00’00”, por lo que quedó último de la etapa y de la general.

En el tramo Al Wajh-Neom, el piloto de Botswana, Ross Branch sorprendió al mundo al ganar el segundo día en motos, aunque Sam Sunderland (GBR) lidera la general.

Ignacio Casale (CHI) ganó la etapa y sigue al frente de cuadriciclos.

Para hoy, la tercera etapa se corre en bucle en Neom con 427 kilómetros de especial y 77 de enlace.