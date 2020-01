MAS El Alto evalúa el binomio Arce-Choquehuanca y no descarta quitarle el apoyo

20 de enero (Urgente.bo).- La Dirección Regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la ciudad de El Alto a la cabeza de David Apaza, anunció este lunes que evaluará el binomio presentado el domingo por el expresidente Evo Morales con miras a las elecciones generales del 3 de mayo. Luis Arce y David Choquehuanca.

“Vamos a revisar la sugerencia del hermano Evo Morales, porque es una sugerencia. Lo que cabe y lo que corresponde ahora, es bajar a las bases, y evaluar el tema en tiempo y materia para ver si evidentemente se consolida este binomio”, aseguró Apaza.

Mientras los nombres de ambos postulantes no ingresen al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el binomio Arce y Choquehuanca,no cuenta con el apoyo del MAS- El Alto.Según el cronograma electoral este viernes 3 de febrero las organizaciones políticas deben inscribir a sus candidatos.

El sector tendrá una posición sobre la propuesta que hizo Evo Morales hasta más tardar el martes.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Tenemos que analizar. Personalmente me incomoda que como primer senador sea el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, no estamos de acuerdo. No sé a qué sector representará este señor”, reprochó Apaza.

“Ya nadie está a la sombra del Evo, antes era así”, lamentó el dirigente que insistió que el candidato del MAS debe tener el respaldo de las bases sociales.

Ayer, el líder del partido azul, negro y blanco eligió como candidatos a los exministros: Luis Arce y David Choquehuanca.

Fuente: https://urgente.bo