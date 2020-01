Mensaje presidencial se enfocará en la pacificación, democracia y economía del país

La Paz, 19 ene (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció el domingo que el mensaje que ofrecerá el 22 de enero la presidenta Jeanine Áñez, en el ‘Día del Estado Plurinacional’, se enfocará en el proceso de pacificación, democracia y la economía del país que se lleva adelante en el periodo de transición.

«Va a ser un mensaje sobre los pilares de este Gobierno, que es nuestra tarea de consolidar la pacificación en la cual hemos avanzado muchísimo, en estabilizar la democracia, vamos a hablar sobre la economía del país, cómo está mejorando y como hemos recibido económicamente a Bolivia», informó en una entrevista con la radio Panamericana.

Ratificó que el mensaje presidencial se emitirá desde el histórico ‘Palacio Quemado’ y aclaró que será dirigido a la población boliviana y no a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Núñez aclaró que no corresponde presentar un informe de gestión, porque la Constitución Política del Estado establece que el o la presidente de Estado debe informar sobre su trabajo gubernamental el 6 de agosto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Advirtió que el Gobierno espera que el 22 de enero no se registren incidentes por parte de grupos radicales y violentos conformados por seguidores del expresidente, Evo Morales, quien está acusado por sedición y terrorismo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Los bolivianos ya no queremos terrorismo, no queremos sedición, no queremos persecución política, a quienes piensan diferente, este es un gobierno que respeta la independencia de poderes, este es un país que ya quiere paz, quiere tranquilidad, es por eso que nuestra presidenta transmite esa paz y esa unidad», complementó.

kpb/vic / ABI