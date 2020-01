Mesa advierte que la candidatura de Añez avala la idea de que en Bolivia hubo un golpe de Estado

Carlos Mesa, futuro candidato por la Alianza de Comunidad Ciudadana (CC), a través de un artículo de opinión, manifestó hoy que la candidatura presidencial de la mandataria Jeanine Añez no hace más que avalar la idea de que en Bolivia se produjo un golpe de Estado para sacar a Evo Morales del poder.

“Lo que está en juego es la imagen internacional del país y la de quienes hemos luchado con convicción democrática en defensa de la soberanía popular. Una candidatura de la Presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido (Morales) y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado”, advierte Mesa.

El expresidente explica que la tesis del golpe de Estado “se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”.

En su escrito, Mesa resalta que el Gobierno logró cumplir la principal misión que se le encomendó: convocar a nuevas elecciones y garantizar la elección de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) transparente.

Asimismo, defiende la legalidad constitucional del Gobierno transitorio, pero reitera que la candidatura de Añez termina por ensuciar todo lo avanzado.

“Los mediadores en la crisis, la Iglesia Católica y la Unión Europea, partieron de una premisa básica que no es otra que el espíritu de la sucesión constitucional. La refrendaron porque era indispensable que se cumpla el objetivo único de administrar el proceso electoral, asumiendo, por supuesto, que la Presidenta no aprovecharía en su favor sus meses de gobierno para promover una candidatura personal y dejar de ser juez para convertirse en parte, lo que destruiría su legitimidad y la del proceso que preside. A pesar de todas estas evidencias, la Presidenta ha anunciado que será candidata. Es una decisión que equivale a jugar con las cartas marcadas. Sin su llegada a la primera magistratura y el ejercicio presidencial, no se habrían dado ninguna de las condiciones para tomar esta decisión”, añade.