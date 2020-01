Milano acusa por su positivo en el doping a Royal Pari

Según el argentino, en el partido que le realizaron el análisis no estaba convocado, pero la dirigencia lo puso por error en la lista que presentó ante la Conmebol

Un supuesto error de la dirigencia de Royal Pari complica la situación de Mauro Milano, pues el argentino dio positivo en el control de dopaje un el partido que el inmobiliario disputó con La Equidad (9/7/19), por la Copa Sudamericana (en el Tahuichi). La dirigencia lo anotó en la lista, pero estaba lesionado, no fue ni a la banca y salió en el sorteo.

La noche de este jueves, un audio que envió Milano empezó a ‘destapar’ lo que hasta el momento no se conocía. El volante está suspendido de toda competición hasta mediados o finales de enero, dependiendo si sale el fallo y qué determina en el mismo, puede quedarse sin jugar por un buen tiempo. Ahí radica su preocupación.

“Es complicado, pero capaz que lo demande al club porque si no consigo equipo, me dejan a la deriva”, dijo el mediocampista en el multimedia que se hizo viral en las últimas horas. Además, relata su versión de los hechos que data del encuentro con el conjunto colombiano.

“Los dirigentes me pusieron en la lista, sabiendo que estaba lesionado. Justo salí en el sorteo del doping. En la tarde me habían colocado un corticoides, por eso no fui ni al banco de suplentes. Si hubiera querido sacar ventaja deportiva, hubiera jugado y no lo hice. Estoy suspendido transitoriamente hasta que salga el fallo, supuestamente sale a mitad o finales de enero, si no sale, me puedo quedar sin trabajo, ya que el club no me va a renovar”, le contó a DIEZ.

Además, Milano explicó que, si bien la dirigencia no extenderá su vínculo contractual, se está haciendo cargo de su defensa antes las instancias pertinentes. “No me dejaron solo, eso es falso”, afirmó el futbolista. Ese 16 de julio le dijo al médico del club, Nildo Guardia, si es que saldría positivo por el corticoides y este le indicó que ya lo había declarado para no tener inconvenientes.

La dirigencia del club señaló a DIEZ que el gerente, Pablo Chávez, se referirá al caso el martes; mientras que el galeno Guardia expresó que atenderá las entrevistas en las próximas horas, ya que se encontraba interviniendo quirúrgicamente.

Milano fue pieza importante para la clasificación a la Copa Sudamericana de 2019 y en la pasada temporada registró 11 goles. Su último partido fue en el empate ante Blooming (1-1), el 25 de noviembre.