Miley Cyrus y Liam Hemsworth concluyeron su divorcio

La ex pareja llegó a un acuerdo para su separación el 24 de diciembre. Según la publicación, la abogada de Cyrus presentó los documentos legales en los que declara que ambos llegaron a un acuerdo en la separación. El desglose de los bienes no fue tan difícil, ya que no tienen hijos además, existía un acuerdo prenupcial. Ella se quedará con los animales que compartían.