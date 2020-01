«No he tenido la oportunidad de conversar con el hermano Andrónico»

A tres semanas del vencimiento del plazo del Tribunal Electoral para la inscripción de binomios, el excanciller habla sobre su posible participación en las elecciones

Lorena Rojas Paz

Madrid

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El excanciller David Choquehuanca confirma que está en carrera como posible candidato para las próximas elecciones presidenciales por el Movimiento Al Socialismo (MAS). En una entrevista telefónica para EL DEBER, Choquehuanca sostiene que, luego de la renuncia de Evo Morales, conversó personalmente con él en dos ocasiones, además, afirma que no conoce a Andrónico Rodríguez, quien podría ser elegido como su compañero de fórmula.

_¿Ya puede confirmar si usted será el candidato a la presidencia por el MAS?

Hay varios nombres, entre ellos el mío. Varias organizaciones están analizando al respecto.

Considero que, más allá de cualquier interés particular regional, partidario o sectorial, la selección de candidatos tiene que asumirse con mucha responsabilidad, por ello, es importante tomar en cuenta la sabiduría de nuestros pueblos, serán ellos quienes orientarán para que se tome una decisión correcta, para trabajar en una Bolivia más unida.

Como ya se sabe, nuestros dirigentes del instrumento político y de los movimientos sociales han anunciado las fechas donde se hará conocer el binomio para participar en las próximas elecciones.

_¿Qué es lo que faltaría para hacer oficial su candidatura? ¿Cómo analiza el apoyo que podría tener en el oriente?

Es importante escuchar al pueblo. El oriente boliviano y todos tenemos que construir unidad y armonía.

No hay que dividir oriente y occidente ya que existe bastante población de origen quechuas, aimaras, guaraníes, chiquitanos, guarayos, y otros en las principales ciudades como en el campo del oriente. Y los indígenas no tenemos fronteras, somos integracionistas y el crecimiento demográfico por la migración, sobre todo a la ciudad de Santa Cruz, ha sido impresionante en los últimos años.

_En caso de que se postule como presidente, ¿tendría o necesitaría la aprobación de Evo Morales? ¿Habló con él luego de su renuncia?

Nuestras acciones siempre tienen que ser sobre la realidad, por ello hay un proceso de consultas para ver quién será el candidato y, desde luego, la última decisión la anunciará el presidente del instrumento político MAS IPSP, Evo Morales, quien después de haber escuchado a las bases, junto a ellos, tomará una sabia decisión.

He tenido la oportunidad de hablar en dos ocasiones personalmente después del golpe de Estado donde abordamos diversos temas, somos compañeros desde hace muchos años que va más allá de procesos electorales.

_¿Cuál considera que fue la razón por la que Morales tuvo que renunciar e irse del país?

Ningún presidente del mundo puede mantenerse en pie si las Fuerzas Armadas y la Policía le piden o “sugieren” su renuncia. Imagínese a la U.S. ARMY pidiendo la renuncia de Trump. El presidente Morales se fue pacíficamente para evitar sacar al ejército y matar a nuestro pueblo.

Tal como lo ha manifestado en varios medios de comunicación, que renunció para evitar mayores enfrentamientos entre bolivianos, para evitar muertos.

_Se ven muchos personajes que buscan postularse. ¿Le parece correcto que personas con poca experiencia en política estén aspirando a estos cargos?

Si se cumplen con los requisitos, toda boliviana, boliviano tiene el derecho a postularse. Ahora, quien tiene que realizar la valoración del perfil idóneo para optar a esta responsabilidad es el pueblo. No es fácil administrar un país, significa renunciar a uno mismo y ponerse al servicio de su pueblo.

_¿Usted conoce a Andrónico Rodríguez? ¿Cree que tiene la experiencia suficiente para gobernar un país?

Personalmente no he tenido la oportunidad de conversar con el hermano Andrónico, ya habrá ocasión más adelante. Y yo no soy quién para calificar o descalificar quién debe gobernar un país, eso está en manos de nuestros pueblos. Hoy nuestros pueblos ya han despertado y no se dejarán manipular por falsas promesas, sobre todo las nuevas generaciones.

_Existe una preocupación suya y las redes sociales, ¿cuál es?

Algunas personas, sin tener autorización, utilizan mi nombre en redes sociales, abriendo páginas donde expresan contenidos de mi desconocimiento. Yo no escribo en Facebook y todo lo que se ve en redes, utilizando mi nombre, es falso. Tampoco escribo en Twitter, aunque más adelante es posible que tenga.