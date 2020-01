Olympic debuta con victoria 3-2 ante San Martín en la Liga Superior femenina en La Paz

El sexteto valluno de Olympic inició la noche de ayer la defensa de su título nacional con victoria en la Liga Superior, rama femenina, luego de vencer en un duro cotejo 3-2 al debutante San Martín (CBB), en duelo jugado en el coliseo Julio Borelli de La Paz.

El vigente campeón nacional comenzó su camino hacia la revalidación de la corona tras imponerse 25-22, 26-24, 22-25, 19-25 y 15-13 y con un Aurinegro que plantó cara a lo largo del cotejo

En el encuentro que abrió el torneo, Albert Einstein (CBB) superó 3-0 a América (ORU), con parciales de 25-18, 25-17 y 25-22.

El anfitrión UCB (LPZ) dio cuenta en el cotejo de fondo de San Simón (CBB) también por 30, con sets favorables por 25-21, 25-16 y 25-14.

Hoy jugarán San Martín vs Albert Einstein (17:00), Olympic vs San Simón (18:30) y UCB vs América (20:00).

El campeón de la Liga Superior representará a Bolivia en la Liga Sudamericana de Clubes 2020.