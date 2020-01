Percy, el alcalde virtual y retocado con Photoshop

Santa Cruz tiene el mismo alcalde desde hace 15 años. Percy Fernández, de casi 81 años, ha sido electo como autoridad municipal en 2005, 2010 y 2015. Es una especie de ícono cruceño que se ha desgastado con el tiempo. Desde hace más o menos siete años, Percy no sale a las calles ni atiende a la prensa. Los activistas suelen llamarle “alcalde virtual”, “holograma” o, simplemente, “alcalde ausente”. Su gabinete insiste en que “su salud es inquebrantable” pese a que aparece cada vez menos y cada que lo hace, se le ve bastante cansado.

“Percy debería estar en la oficina de la Alcaldía de la plaza 24 de Septiembre, pero más o menos desde el año 2014 lo han trasladado a Parques y Jardines, una especie de búnker desde donde opera Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal, quien usurpa funciones del ejecutivo. Percy está preso, no sólo no sale de ese búnker, sino que está desconectado de lo que pasa. Le dan periódicos incompletos para que no lea páginas con denuncias y cuando hay protestas en la puerta le llevan mariachis para que no escuche lo que pasa”, cuenta el activista Federico Morón.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Percy Fernández es ingeniero civil y fue por primera vez alcalde cruceño en 1990. Su primera gestión es recordada como “brillante”. Se lo veía en persona recorrer las calles e inspeccionar las obras y los trabajos arquitectónicos; hoy, en cambio, su ausencia está totalmente normalizada. La ciudadanía, el Concejo Municipal, el Comité Cívico y los medios de comunicación aletargados en una especie de pacto común para no cuestionar la ausencia, no se preguntan dónde está o por qué no está pilotando la ciudad, de casi dos millones de habitantes.

Las últimas veces en las que Percy apareció en público, faltó el respeto a periodistas insultándolas o acosándolas. Lo hizo también manoseando a Desiré Bravo, expresidenta del Concejo Municipal. Se le vio divagando cuando tuvo la palabra en algún evento en los barrios y últimamente se durmió en un acto con la Policía durante 35 minutos.

Raúl Hevia, secretario municipal de Salud, manifestó, a través de sus redes sociales en calidad de “médico de cabecera” del Alcalde, que este posee una “salud inquebrantable” y que si se ve “el rostro cansado y demacrado, no significa que esté enfermo”.

Hevia aseguró que el Alcalde “llega a las 8:30 a su oficina y se retira pasada la medianoche”. Además, dijo que “tiene 50.000 reuniones y firma 30.000 papeles”. Para constatar el estado de la autoridad, Página Siete solicitó insistentemente una entrevista, pero desafortunadamente la solicitud no fue aceptada. La única “explicación”, por teléfono, fue: “Es complicado hablar con el Alcalde”.

#LiberenAPercy

La utilización de Photoshop para maquillar la vejez de Percy fue una estrategia utilizada incluso durante la campaña electoral en la que se usaron fotografías de un Percy 15 años más joven. Las vallas fueron observadas por el Órgano Electoral y el partido tuvo que retirarlas por resultar engañosas.

Una fotografía de un Percy sonriente y sentado en su escritorio revisando el periódico circuló para contrarrestar los fuertes rumores de que se encontraba hospitalizado. La imagen fue compartida por su equipo de comunicación, que acudió a Photoshop para esconder las marcas de una curita que daban cuenta de asistencia médica. El engaño quedó en evidencia cuando la misma presidenta del Concejo Municipal compartió la sesión fotográfica desde su cuenta, olvidando el detalle delator en la mano.

Pese al esfuerzo del equipo de comunicación del partido Santa Cruz para Todos, que opera en redes sociales para mostrar a un Alcalde virtualmente vigoroso, se han filtrado fotografías y videos que dan cuenta de lo contrario.

A través de Facebook, circuló una fotografía en la que se ve una camilla camuflada con almohadas en la oficina de Percy. La activista Xiomara Klinsky compartió la imagen cuestionando: “Quien utiliza una cama de hospital en su oficina privada?, ¿una persona sana?, ¿quién gobierna el municipio de Santa Cruz?”.

Los primeros días de esta gestión, los videos y fotografías de Percy durmiendo en un acto con la Policía y entregando regalos a niños de manera casi maquinal con los ojos perdidos, han provocado que se utilice el hashtag “Liberen a Percy”, aludiendo a su deteriorado estado que su entorno político se niega a reconocer.

El periodista Carlos Valverde dijo al respecto: “Yo, como hijo, no dejaría que expongan a mi padre de esa manera. No haría lo que hace Angélica Sosa. No usaría a un señor mayor, además decrépito.”

Para hacer frente a los cuestionamientos sobre la salud tanto mental como física del burgomaestre, su equipo de comunicación subió un video editado con tres frases sueltas en las que se lo escucha decir “Esta pega es hermosa”, “No me voy porque no me da la gana”. El video fue catalogado como “nefasto” por algunos activistas en redes sociales, quienes, incluso, cuestionaron: “¿dónde está su familia?, ¿por qué no lo rescatan del secuestro y le dan dignidad?”.

Para el activista Federico Morón, “pareciese que su familia está cómoda con lo que está pasando porque no hace nada para evitarlo y es lamentable”.

El Alcalde cruceño se durmió en un acto con la Policía.

La ciudad recibe unos 540 millones de dólares al año: ¿Quién gobierna Santa Cruz?

La presencia limitada y luego ausencia evidente del alcalde Percy Fernández ya se notaba antes de la última elección. Durante la campaña electoral de 2015, Percy recorrió los barrios en un “Percymóvil”, un micro de color verde en el que saludaba desde adentro sin siquiera abrir las ventanas.

Un fuerte custodio de seguridad impedía que él cometiese algún desliz que pudiese perjudicar su imagen en campaña. No atendió a la prensa ni aceptó ir a debates con los demás candidatos. Estuvo blindado para el pueblo y para los medios pero, pese a eso, ganó las elecciones.

Santa Cruz recibe unos 540 millones de dólares anualmente. ¿Quién está administrando esos recursos? Para el activista Federico Morón, no hay dudas ni secretos: “Esta ciudad está comandada por Angélica Sosa, presidenta del legislativo quien usurpa funciones del ejecutivo”. Desde la Alcaldía, se ha señalado, según testimonio de Raúl Hevia, secretario municipal de Salud, que “Sosa es en realidad una vocera porque a Percy no le gusta hablar en público”.

La urbe cruceña registra a diario manifestaciones de todos los sectores que toman las calles para hacer conocer sus demandas. Sosa sale a responderles y, de hecho, los sectores movilizados no se dirigen al Alcalde, sino directamente a la presidenta del Concejo Municipal cuando hacen cánticos de protesta, suponiendo sin cuestionamiento que es ella la que posee la potestad de atenderles.

Para el analista Daniel Valverde, lo que sucede en la administración de Santa Cruz es una “concentración de las funciones del ejecutivo y el legislativo en la presidenta del Concejo, violando así la separación de poderes que estructura la institucionalidad”.

Los retoques de Percy, con Photoshop.

Con respecto a por qué sucede esto, Valverde considera que es por los intereses políticos y económicos que buscan seguir manteniendo de “rehén” a Percy. “El Concejo Municipal está aplazado y lo más probable es que sea a cambio de algunos favores o cuotas de poder. Así como no hay Alcalde, hay un vacío de poder en el legislativo,” concluye el analista.

El activista Federico Morón insiste en la necesidad de una “auditoría urgente” a la gestión municipal que considere el estado del Alcalde e investigue la injerencia del legislativo en el ejecutivo. Una auditoría externa que ayude a dejar de normalizar lo anormal que viene siendo cimentado en la administración cruceña.

Fuente: paginasiete.bo