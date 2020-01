Policía revela que exviceministro Quiroga tenía aliento alcohólico cuando amenazó a «carajazos» a mineros

En represalia, José Luis Quiroga procesó al chofer de Illanes para que no se conozcan dichos sucesos. Los fiscales conocían esos hechos, pero no activaron ninguna investigación.

La Paz, 16 de enero (ANF).- Según información a la que accedió ANF, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, tenía aliento alcohólico cuando amenazó, lanzando «carajazos» vía teléfono, a Agustín Choque, vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y a otros mineros que bloqueaban en la zona de Panduro, antes de la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes.

“Yo estaba al lado del doctor Quiroga y el doctor Quiroga estaba con aliento alcohólico, porque un día antes era sus cumpleaños. Estaba con aliento alcohólico, me ha empezado a gritar de todo”, reveló el sargento Rubén Q. P., quien fue chofer de Illanes. Él acompañó a la exautoridad hasta Panduro el 25 de agosto de 2016, día en que el exviceministro fue secuestrado, torturado y asesinado a manos de los mineros.

El chofer de Illanes fue llamado a declarar como testigo ante los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto, instancia que lleva adelante el juicio contra los mineros involucrados en el asesinato del exviceministro, y ahí relató los acontecimientos que se registraron.

Contó que fue a Panduro conduciendo el vehículo en el que iba Illanes y su edecán el teniente Yuri Linares. Al llegar a cercanías de Panduro, el entonces viceministro le pidió que vaya a ver la zona y contabilizar la cantidad de mineros que había y, si se podía, sacar también fotografías.

En su declaración, el sargento dijo que se fue caminando y logró ver gran cantidad de manifestantes que superaban en número a los policías, “empecé a ver a los mineros, había mucha bebida, como latas de cerveza, coca por todo lado, había dinamita”.

A la altura de la pasarela de Panduro Rubén Q. P. se encontró con el chofer del entonces Director de Régimen Interior, José Luis Quiroga, y éste le preguntó por Illanes, a lo que Rubén le respondió que estaba en el vehículo con el teniente. Ambos siguieron su camino, y es en ese momento que el chofer de Illanes se percató de la presencia de Quiroga en la zona.

Luego se oyó un alboroto del lado de los mineros y corría el rumor de que habían reconocido a alguien y empezaron a pasarse la voz.

El sargento dijo que en ese momento, vía teléfono, recibió la instrucción de que vuelva donde estaba Illanes y mientras retornaba vio cómo los mineros corrían en persecución de Quiroga y su chofer.

Para no levantar sospecha, Rubén Q. P. se puso a caminar por un lado de la carretera y logró ver que una camioneta blanca Hilux, con varios mineros a bordo, escoltaba el motorizado de Illanes.

La camioneta pasó por su lado y ahí se percató que agarraron a Illanes y su edecán; de inmediato, el sargento habría dado parte de ese suceso a la capitán Leslie Condarco, su inmediato superior, y ella le instruyó que se ponga a buen resguardo y espere el vehículo escolta. Subió a un cerro y esperó ahí.

Pasada media hora, llegó un vehículo en el que iba Quiroga y detrás varios efectivos de la Policía. El sargento mencionó que Quiroga lo llamó y le pidió que cuente lo que pasó, entonces le relató lo que vio.

Al oír el relato, el chofer de Quiroga (Sargento Nelson Flores) respondió “a nosotros casi nos agarran, más bien (que los mineros) se han ido directo a su auto del doctor Illanes y eso nos ha salvado”.

En esos instantes, iniciaban los enfrentamientos entre policías y mineros. Quiroga, los dos choferes y el vehículo escolta se alejaron hacia la pasarela de Conani, porque comenzaría la gasificación en el lugar.

Luego, Quiroga hace una llamada a un dirigente minero (Choque) exigiendo la liberación de Illanes y le empezó a gritar de todo: “Ahora si has cagado, no sabes con quien te has metido, ahora tu familia va a desaparecer, hijo de p…”, de todo le ha tratado.

“Tal vez por la confusión de que él ha hecho la llamada, ha ocasionado de que se caldee los ánimos de los mineros en la forma en que le ha tratado al dirigente minero”, apuntó.

El audio de la llamada de Quiroga fue difundido en varios medios de prensa, sostuvo. En ese momento, Choque puso en alta voz su celular para que sus compañeros escuchen la conversación; uno de los mineros dijo «uta, nos esta amenazando oy, mira».

El sargento indicó que ese instante estaba junto a Quiroga y “como yo estaba a su lado, sentí que estaba con aliento alcohólico”.