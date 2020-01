Premios Oscar 2020: la lista de nominados

Este lunes, 13 de enero, se anunció la lista oficial de nominados y será el próximo 9 de febrero cuando el Teatro Dolby de Los Ángeles reciba a las estrellas del séptimo arte y se anuncien los nombres de los ganadores. La Academia de Hollywood confirmó que este año la gala de entrega no tendrá un único presentador. Algo que ya ocurrió en la edición anterior. Joker, con 11 candidaturas, y 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Teh Irishman, con 10 cada una, encabezan la lista de las favoritas. En tanto, Bong Joon Ho con Parasite consiguió seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y guión.