Presidenta del Senado califica de inadecuadas las amenazas de Evo sobre organizar milicias

Eva Copa, que milita en el partido de Evo Morales (MAS), considera que la Policía y las FFAA no brindaron la seguridad que el exmandatario requería en su calidad de presidente y cree que por eso él llamó a crear milicias en caso de regresar a Bolivia.

Copa califica de inadecuadas las amenazas de Evo sobre organizar milicias

Miguel Angel Roca Villamontes

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, manifestó su desacuerdo con las declaraciones vertidas por el expresidente Evo Morales desde Argentina, quien dijo que crearía ‘milicias armadas’, como en Venezuela, en caso de regresar a Bolivia.

Las declaraciones del exmandatario fueron conocidas a través de un mensaje transmitido por radio Kawsachun Coca, en la que hizo referencia a un eventual retorno a Bolivia tras su renuncia, el pasado 10 de noviembre de 2019.

“No me parece adecuada (la advertencia de Evo) porque estamos tratando de salir de un momento muy difícil, no creo que la violencia se solucione con la violencia. Pero pienso que pasa porque a él como presidente no le han dado la seguridad que se merecía por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas”, declaró Copa, esta mañana.

Agregó que la bancada del MAS aún no se ha reunido para analizar las declaraciones de Morales, ante esta situación prefirió aguardar para brindar una postura oficial del partido.

Reacciones

Las declaraciones de Evo Morales, sobre la creación de milicias como en Venezuela, ha generado una ola de críticas por parte de opositores y de las mismas autoridades del Gobierno transitorio.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, pidió a la comunidad internacional pronunciarse al respecto.

“Ante la amenaza de Evo Morales de desestabilizar la democracia en Bolivia, con violencia, terrorismo y muerte, la comunidad internacional debe condenar el intento de aplicar el modelo venezolano en nuestro país” (sic), escribió Núñez en Twitter.

¿Qué dijo Evo?

«Si de acá a poco tiempo, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela milicias armadas del pueblo«, declaró Morales a través de la radio Kawsachun Coca.

