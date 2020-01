Pumari: «Siempre que piso mi tierra me lleno de civismo»

El candidato a la vicepresidencia, Marco Antonio Pumari, en su cuenta de Facebook, envió un agradecimiento a su pueblo potosino por el apoyo recibido a su candidatura.

Siempre que piso mi tierra me lleno de civismo, recuerdo por quiénes empezó la lucha que hoy es más importante de lo que nunca fue.

Muchas gracias a las juntas vecinales de Alto Potosí, Canterías y Villa Victoria del distrito 14, que me recibieron con alegría, música y banderas rojo y blanco levantadas al cielo con mucho orgullo.

Hace más de 100 años que Potosí no tiene oportunidad de entrar en palacio de gobierno y hoy todos los potosinos entraremos, porque no estoy solo y no soy yo quien gobernará, será el pueblo. Por eso hoy quiero decirles: continuemos en la lucha, trabajemos como un solo hombre, Potosí y toda Bolivia.



