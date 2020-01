Ramsés, el vidente que predijo la caída de Evo Morales se ve como presidente de Bolivia

El paceño conocido por las predicciones políticas, sociales y deportivas quiere cambiar la clarividencia por la política. Al respecto, habló sobre su forma de hacer política, cómo fue su vida antes de la clarividencia y cómo es ahora con la fama que tiene después de las elecciones del 20 de octubre.

Ramsés (Foto: cortesía Ramses)

Alejandra Arnez Montero / La Paz

Con la misma firmeza que predijo que Evo Morales y Carlos Mesa se pelearían la presidencia en las elecciones del 20 de octubre de 2019, Ramsés – conocido cosmobiólogo paceño, con estudios en economía – le dijo a EL DEBER que planea dejar de lado la clarividencia para lanzarse a la ‘arena’ política. Quiere ser presidente de Bolivia, en un futuro.

Ahora, después de haber vivido durante más de 23 años de las artes adivinatorias y de haber, previo a eso, experimentado de cerca los efectos de un golpe de Estado, es que quiere cumplir su deseo de ser político.

Ramsés evoca sus memorias de aquellos días aciagos cuando tuvo que asilarse en EEUU.

De cosmobiólogo a político

Ese cambio a muchos puede chocar, pero Ramsés se siente preparado para esta nueva faceta. Por ello, explica que una cosa no tiene nada que ver con la otra porque considera que, si bien no estudió política, sí la conoce bien.

«Me gustaría ejercer una política de característica social demócrata. Una de mis propuestas sería ponerle techo a la riqueza, sin lastimar a los que tienen riquezas. La salud y la educación tienen que tener una competencia sana, para que haya igualdad de condiciones. Esos son algunos detalles que pondría en consideración del electorado. Me considero un reformista. Divulgo una economía diversificada y progresista», dijo el cosmobiólogo.

Ramsés tiene como referentes de políticos a Jaime Paz Zamora y Marcelo Quiroga Santa Cruz y si se habla de la era actual, destaca el liderazgo surgido después de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

«Son respetables todos los líderes, Carlos Mesa ha quedado bien posicionado por cómo enfrentó la situación. Camacho y Pumari tuvieron un papel determinante, pero están los errores cometidos por la impericia. Veo a un Branko, que me llamó mucho la atención, como un hombre solvente, con mucha proyección política. Es momento de una política más inteligente y sagaz», aseguró.

Si la política no resulta

Para eso, Ramsés también tiene un plan que parece muy sencillo: irse del país, donde pretende seguir con la práctica de la cosmobiología. «Creo que es algo que he hecho muy bien», agregó.

La fama y sus réditos

Es indiscutible el cambio en la vida de Ramsés, pero él considera que mantiene bien conectado su cable a tierra. «Me conmueve que la gente que me ve en la calle me dice que vio mis predicciones. Ahora mis lecturas las hago hasta en triple turno por la demanda. Tengo más seguidores en mi página, pero no llevo la cuenta. Pronto se viene la apertura de mi canal en Youtube, para interactuar más con los que siguen mi trabajo».

La parte oscura de su vida

A sus 16 años vivió los efectos del golpe de Estado en Bolivia. Dejó de creer en Dios y, debido a las circunstancias, se hizo militante de la Juventud Comunista de Bolivia.

A sus 27 años recuerda que sufrió uno de los episodios más duros de su vida. Tuvo que irse a EEUU, donde recibió asilo. «Es la primera vez que digo públicamente que renuncié al programa de protección que brinda el Gobierno americano por convicción patriótica y porque sé que no había cometido ningún delito, siempre he tratado de vivir de manera correcta. Y no le tengo miedo si en algún momento se quiere usar eso en mi contra», afirma con vehemencia.

Esta decisión de hacer política tiene el respaldo de su familia. Su esposa y sus hijos mayores lo apoyan plenamente. «Giovanna, mi compañera de vida, es parte de la resistencia que hubo en La Paz. Ella tiene una afinidad con mis ideas políticas», aseguró.

La cosmobiología

En 1994, en Argentina – por subsistencia- aprendió sobre la cosmobiología gracias a sus suegros. Después de esa experiencia, en 1998 volvió al país para echar raíces con su familia y continuar ejerciendo sus nuevas enseñanzas bajo el seudónimo Ramsés. Desde esa época atiende a sus clientes en San Pedro – La Paz, en una casa que era de su abuelo.

El 2010 se produjo un antes y un después en su carrera como cosmobiólogo. Pablo Llanos lo invitó a su programa radial, en el que predijo que Hugo Chávez iba a fallecer por problemas de salud.

«El 2011, los informativos dieron la noticia de que el mandatario Venezuela fue diagnosticado con cáncer y al tiempo después falleció por esa enfermedad. Cuando sucedió eso, mi consultorio se llenó, la demanda creció considerablemente», dijo Ramsés.

Las certeza en sus predicciones también se vieron cuando dijo que

Cristina Fernández de Kirchner iba a enfrentar un juicio o que Holanda se iba a disputar la final del Mundial 2010 contra España. Y una de sus últimas – y más famosas predicciones- fue que en 2019 iba a nacer un liderazgo político.

Para Édgar Fernández Lazcano, su nombre real, la cosmobiología le ha dejado incontables experiencias. Una de ellas es que muchas veces la coyuntura marca los temas de consultas. Por ejemplo, ahora la gente ya no pregunta por cómo le irá en el amor, sino quieren conocer sobre estabilidad laboral y económica.

Dios, un papel importante en su vida

Después de décadas de haber sido ateo, decidió creer de nuevo en Dios. Aunque parezca contrario a la cosmobiología fue esta práctica la que lo acercó a ese ser supremo. «La lectura de las cartas necesita una claridad mental y estar distanciado de Dios no era algo que quería tener como pendiente. La cartomancia no tiene que ver con la magia negra y cosas por el estilo», comentó.

Su familia, su fortaleza

Édgar tiene una historia peculiar. Su esposa, con la que lleva más de 30 años casado, no fue ‘flechada’ por Cupido a primera vista. A eso se le sumó que ella lo rechazó por «feo».

«Era para mí una mujer inalcanzable, bella en todo sentido, pero tuve que luchar para que sea mi esposa; tenemos tres hijos. Es la única mujer que amé y amo en esta vida», relató.

Perfil

Nombre: Édgar Férnández.

Edad: 54 años.

Padres: Luz Gumersinda Lazcano Zapata (ama de casa) y Guillermo Fernández Estévez (trabajador social, fallecido).

Esposa: Giovanna Ocampo Díaz.

Hijos: Sergio, Salvador y Agustina Fernández.

