Refuerzos chilenos de Oriente pasaron la revisión médica

Jaime Carreño y Óscar Salinas estuvieron en la sede de San Antonio e iniciaron su preparación con miras al inicio del Apertura y la Copa Sudamericana

Con el objetivo de ser un aporte en Oriente Petrolero, los chilenos Jaime Carreño y Óscar Salinas cumplieron con la habitual revisión médica en San Antonio este viernes, junto a 11 de sus compañeros. Se alistan para el inicio del torneo Apertura –se estima que sea el 19 de enero- y para encarar la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama de Brasil.

“Hoy se inició la pretemporada en el club. Con la revisión médica al primer grupo de 13 jugadores. Estuvieron presentes los nuevos refuerzos chilenos Jaime Carreño y Óscar Salinas. Los doctores Jeus Salvatierra y Carlos Pérez fueron los responsables de estos estudios”, publicó el club verdolaga en sus redes sociales oficiales.

El lunes continuarán los exámenes para el resto del plantel, junto a la técnica de electrodiagnóstico, Dalcy Guzmán; y al cardiólogo, Adolfo Paz, que también colaboraron a Salvatierra y Pérez en la jornada de este viernes. La premisa es que todos los futbolistas estén aptos para debutar en el torneo local y en el internacional, el 5 de febrero, en Río de Janeiro.

Las altas

Marco Bueno (mexicano), Óscar Salinas (chileno) y Jaime Carreño (chileno), Rodrigo Banegas (exSanJosé), Juan Carlos Montenegro (ex Guabirá), Matheo Zoch (ex Royal Pari), Ronaldo Sánchez (ex The Strongest), Santos Navarro (ex Sport Boys)

Las bajas

Lucas Mugni, Pablo Ruiz, Nicolás Franco, Carlos Áñez, Mauricio Sperdutti, Sueliton Nogueira, Alexis Ribera