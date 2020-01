Renuncia la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, y cuestiona al Gobierno de Jeanine Añez

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, hizo pública su carta de renuncia y dijo que no estuvo de acuerdo con el hecho de que Jeanine Añez lance su candidatura a la presidencia por el canal estatal, así como no estaba de acuerdo con que el MAS use los medios estatales para hacer campaña.

Poco después del anuncio oficial de Jeanine Añez, como candidata a la presidencia, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga anunció su renuncia al cargo a través de una carta. «He respondido con solvencia a mis principios y valores democráticos», señala la ministra con relación a su gestión.

«Es claro que nuestro Gobierno transitorio ha perdido sus objetivos, le estamos empezando a fallar a la revolución de las pititas. No se puede ocultar el hecho de que su Gobierno (de Jeanine Añez) ha empezado a incurrir en los mismos males del masismo», dice parte de la misiva.

«Estimada Presidenta, ya no somos un Gobierno interino ni transitorio. Al convertirse en Presidenta/candidata ha dejado de lado el mandato del pueblo boliviano que luchó en las calles y ha puesto al Gobierno al servicio de un grupo de políticos y de un proyecto prorroguista que se diferencia muy poco de las prácticas de Evo Morales y el masismo. ¿En qué quedó nuestro unir para sanar?», señala Lizárraga.

También cuestionó el hecho de que el «TSE esté bajo el dominio» de la presidenta Añez, por haber designado al presidente del órgano electoral, Salvador Romero.